Inter, Zhang e Bc Partners d’accordo sulla cifra: che succede ora…

Le parti sono vicine sulla valutazione del club, ma l’azienda di private equity londinese non è l’unica in corsa per acquisire le quote di maggioranza della società nerazzurra

Il passaggio del turno in Coppa Italia contro la Fiorentina e la super sfida di domenica contro la Juventus non sono i pensieri dominanti nella testa dei tifosi dell’Inter. Le notizie che si stanno rincorrendo in questi giorni rendono inquieti i supporter del club meneghino. Dopo tutti gli investimenti compiuti per rinforzare la squadra, davvero Zhang finirà per cedere la società nerazzurra al miglior offerente? E’ il caso di chiarire alcuni punti fondamentali, a beneficio dei tifosi del biscione.

Il cda straordinario andato in scena nella giornata di ieri più che sull’eventuale vendita del club, si è soffermato sul rinvio del pagamento degli stipendi ai calciatori. Si starebbe vagliando un piano di spalmatura per gli emolumenti di novembre e dicembre. Una soluzione si troverà senza problemi, ma il club meneghino è in serie difficoltà. Fra mancato incasso ai botteghini e dagli sponsor, l’Inter nel 2020 ha perso circa 80 milioni di euro. E’ normale che anche una proprietà solida come quella di Suning possa averne risentito. Ecco spiegato il diktat di Zhang di un mercato a saldo zero, dove le entrate sarebbe subordinate in toto alle partenze.

Arriviamo ora alla trattativa vera e propria. Marotta ha confermato che la famiglia Zhang sta cercando soci in grado di risollevare le sorti economiche del club. In pole per aggiudicarsi l’Inter ci sarebbe il fondo Bc Parteners, che ha ottenuto una prelazione con Suning fino a fine gennaio. Ciò vuol dire che dopo tale data, qualora non si sia addivenuti a una soluzione definitiva, altri fondi interessati potrebbero farsi avanti. Le ultime indiscrezioni parlano di un accordo vicino fra le parti per 750 milioni di euro (100% delle quote), debiti compresi.

ALTERNATIVE CONCRETE – Non solo Bc Partners, secondo il Financial Times sono interessati anche EQT, fondo svedese e Arctos Sports Partner, fondo USA.

Perché Zhang vuole vendere l’Inter proprio ora?

A convincere l’attuale presidenza nerazzurra sono stati i dettami arrivati dal governo cinese che intende limitare al massimo gli investimenti all’esterno in determinati settori (fra i quali lo sport), concentrandoli sul mercato interno. Un ridimensionamento imposto dalla casa madre che avrebbe tagliato le gambe all’ambizione di Zhang.

I tifosi nerazzurri devono aver paura?

Assolutamente no! Zhang non è passato dall’essere Paperon De Paperoni ad un imprenditore sull’orlo della bancarotta, semplicemente sta cercando di fare il meglio per la società meneghina. Emblematica la nota ufficiale di Suning che si è impegnato a “supportare il management per garantire la stabilità operativa e sportiva”. Questo vuol dire che l’Inter non verrà venduta al primo che capita e verranno garantite le risorse economiche per portare a termine la stagione (compreso il pagamento degli stipendi), puntando con decisione allo scudetto. Inutile dire che una squadra con il tricolore sul petto, che andasse a giocarsi la prossima Champions da campione d’Italia, sarebbe ancora più appetibile.

E’ possibile una vendita parziale dell’Inter?

Tutto è possibile, ma tale ipotesi è a mio avviso improbabile. Un nuovo acquirente difficilmente digerirebbe di avere nel cda una presenza ingombrante e con poteri decisionali come quella di Zhang. Perché entrare come socio di minoranza in un business che allo stato attuale produce solo perdite? Non avrebbe alcun senso. Con la nuova proprietà molto probabilmente accadrebbe qualcosa di simile a quello che sta avvenendo al Milan. Si cercherà di risanare il bilancio, puntando soprattutto sui giovani, ma di assoluto valore.

Nell’immediato cosa cambia?

Come avrete letto ovunque, il calciomercato è bloccato. Dopo la riunione di ieri, infatti, Conte ha posto il veto anche sulle cessioni di Pinamonti al Benevento e di Eriksen in Premier, a meno che non gli vengano garantiti nell’immediato dei sostituti all’altezza. Il tecnico salentino vuole vincere il titolo, non ha alcuna intenzione di permettere alla dirigenza di indebolire l’organico.

Cosa succederà a giugno?

Molto dipenderà dai risultati sportivi. I soldi della Champions potrebbero portare una boccata d’ossigeno insperata, tuttavia il rischio che si debba ricorrere alla cessione di alcuni big, esiste eccome. In quel caso è possibile che il buon Antonio Conte abbandoni la barca, vedendo che non c’è più trippa per gatti. Ricordate il suo commento dopo l’addio alla Juventus? “Non si può andare a mangiare in un ristorante da 100 euro con 10 euro in tasca”. A buon intenditor poche parole.

FOTO: ClubDoria46.it

Marco Fabio Ceccatelli