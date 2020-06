Inter, tra mercato e polemiche

Da una parte le voci su Lautaro e il trasferimento di Icardi, dall’altra la vicenda legata alla data della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli di Gattuso che ha da poco perso la sorella 37enne Francesca malata di diabete

Prosegue la ripresa in casa Inter, tra voci di mercato preparazione alla sfida di Coppa Italia contro il Napoli e al recupero di campionato del 21 giugno contro la Sampdoria a San Siro. Oltre all’ufficialità della cessione a titolo definitivo di Icardi al Psg per 58 milioni, in casa nerazzurra non si placano le voci che vorrebbero Lautaro Martinez sempre più vicino al Barcellona: dalla Spagna sono sicuri che la trattativa andrà in porto, certo è che ad oggi sono state prospettate più soluzioni – dal pagamento della clausola rescissoria da parte dei Blaugrana, all’inserimento di eventuali contropartite tecniche, oltre ad un buon compenso cash – ma si tratta di una matassa ancora lunga da sbrogliare e che quasi sicuramente sarà il tormentone di mercato dell’estate, “tenendo compagnia” ai tifosi fino a settembre.

Passando al campo, oltre al lavoro quotidiano che sta svolgendo la squadra agli ordini di Antonio Conte e con un Sanchez in grande ripresa e determinato a dimostrare il suo valore dopo gli infortuni che lo hanno limitato fino ad oggi, va registrata la polemica sulla data di svolgimento della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. Ne questa, ne l’altra sfida tra Juventus e Milan, hanno ancora una data ufficiale: si pensa che si possano giocare il 13 e 14 giugno, ma per l’ufficialità bisogna attendere la deroga al Decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul divieto di svolgere le manifestazioni sportive prima della metà di giugno. La polemica in se, riguarda la richiesta che aveva avanzato l’Inter e cioè di anticipare di un giorno la sfida tra Juve e Milan – 12 giugno – e quindi giocare il match del San Paolo il 13, avendo cosi un giorno in più per preparare l’eventuale finale in programma il 17 dello stesso mese, ed evitare un tour de force considerando anche il recupero di campionato contro la Samp. Bianconeri e rossoneri hanno detto no a questa eventuale possibilità, cosi come il Napoli, con l’allenatore Gattuso colpito dalla tragedia della sorella.

Dunque una vera e propria gatta da pelare per la Lega Serie A che dovrà prendere una decisione finale sulla questione.

