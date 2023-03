Inter, tra i nomi post Skriniar c’è Scalvini

Perso lo slovacco direzione PSG, i nerazzurri stanno valutando diversi profili tra cui il giovane dell’Atalanta

L’Inter in estate dovrà sistemare il reparto arretrato dato che ad oggi solo Bastoni è certo di restare, mentre Skriniar ha già ‘firmato’ con il Paris Saint Germain. I nomi in ballo sono tanti ma uno tra tutti sta attirando maggiormente l’attenzione della dirigenza, quello di Giorgio Scalvini dell’Atalanta. La Dea ha una grande considerazione del difensore che all’occorrenza ha impiegato anche a centrocampo e per questo non farà sconti a chiunque busserà alla porta. L’Atalanta valuta Scalvini 45 milioni di euro e dato che Skriniar si libererà a zero l’Inter dovrà fare un grande sforzo per regalarsi questo colpo di mercato.

Fonte foto: sport.virgilio.it

Alessandro Fornetti