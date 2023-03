Inter, stop per Calhanoglu: il turco proverà a tornare contro il Benfica

Brutta tegola per Inzaghi che dovrà fare a meno del centrocampista per diverse settimane

Problemi in casa Inter; come si pensava l’infortunio occorso in nazionale ad Hakan Calhanoglu non è di poco conto. Il turco infatti ha rimediato una distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra che lo costringerà a rimanere fuori per alcune partite importanti nel mese di aprile. Salterà certamente i prossimi impegni con Fiorentina, Juventus in Coppa Italia e Salernitana e proverà a tornare per il match contro il Benfica dell’11 aprile. I tempi tuttavia sono ancora incerti ma il calciatore farà di tutto per esserci contro i portoghesi; nel caso non dovesse farcela per la gara di andata punterà quella del ritorno a San Siro in programma una settimana più tardi.

Fonte foto: tuttonotizie.eu

Alessandro Fornetti