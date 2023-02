Inter, stagione sulle montagne russe

I nerazzurri hanno difficoltà nel portare a casa la vittoria soprattutto nei match contro squadre sulla carta inferiori

L’Inter di Simone Inzaghi sta vivendo un campionato parecchio al di sotto delle aspettative, soprattutto se si pensa che era data per favorita numero uno alla conquista dello scudetto a inizio anno. L’abissale distacco dal Napoli ha evidenziato una discontinuità e dei cali di concentrazione che nella passata stagione si erano visti raramente; i nerazzurri fanno molta fatica ad inanellare serie di vittorie consecutive, cosa che invece nello scorso campionato riusciva con frequenza.

Quello che salta più all’occhio prendendo in esame il 2023 è che l’Inter quando è chiamata ad affrontare un grande avversario trova delle motivazioni che negli altri incontri non sempre sembra avere; dall’inizio dell’anno i nerazzurri hanno battuto Napoli e Milan in campionato, ancora i rossoneri in Supercoppa e l’Atalanta in Coppa Italia, andando poi a rendere vani tali sforzi a causa dei ko contro Empoli e Bologna e dei pareggi con Monza e Sampdoria. Tanti punti persi contro formazioni sulla carta meno forti, mentre ottimo rendimento contro quelle di pari livello. Inzaghi ed i suoi non possono però permettersi di sbagliare ancora; il Napoli è ormai inarrivabile ma il posto in Champions League deve essere assolutamente raggiunto e data la bagarre per le posizioni di vertice nulla va dato per scontato.

Attualmente i nerazzurri sono secondi con il Milan a quota 47 punti ma la Roma può affiancarsi battendo la Cremonese e la Lazio si è avvicinata a meno due con il successo contro la Sampdoria. L’Inter impegnata ancora in tre competizioni dovrà gestirsi al meglio per evitare questi cali di concentrazione in un momento delicato della stagione; il quarto posto sembrava una formalità ma ora dovrà sudare e lottare contro la concorrenza, nel segno di una stagione davvero sulle montagne russe.

Alessandro Fornetti