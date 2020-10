Inter sprechi e rimpianti, lo Shakhtar impone lo 0-0: analisi e pagelle

Reti inviolate in Ucraina tra i nerazzurri e gli arancioni, squadra di Conte che sbaglia diverse situazioni per segnare mentre i padroni di casa si limitano a difendere, secondo pareggio consecutivo per i milanesi

L’Inter si ritrova a Kiev per un’altra sfida decisiva in Champions League come nell’anno del triplete. Questa volta di fronte c’è lo Shakhtar Donetsk che ha già “matato” il Real Madrid a domicilio nel primo turno del gruppo B. I nerazzurri, invece, dopo il rocambolesco pareggio casalingo con il Borussia Monchengladbach non possono permettersi ulteriori passi falsi. Le due compagini si ritrovano dopo le semifinali di Europa League della scorsa estate. Roboante il 5-0 con cui l’Inter superò lo Shakhtar di mister Castro, quest’ultimo, però, ha giurato che oggi sarà diverso. Ecco le formazioni ufficiali che scenderanno in campo agli ordini dell’arbitro Kabakov:

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Trubin; Dodò, Bondar, Khocholava, Kornienko; Maycon, Marcos Antonio; Teté, Marlos, Solomon; Dentinho.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro.

Primo tempo

Ritmo lento nei primi dieci minuti. Lo Shakhtar perde Dentinho dopo un quarto d’ora, al suo posto Taison. Inizia ad accelerare l’Inter. Al 16′ percussione di Lukaku che davanti al portiere gli tira addosso, il belga raccoglie la palla vagante e serve Barella a centro area il quale colpisce al volo centrando la traversa. I nerazzurri prendono in mano la gara. Calcio d’angolo al 22′, sempre Lukaku a pochi metri dalla porta devìa di poco a lato. I padroni di casa si difendono solamente provando qualche sortita. I frombolieri brasiliani rimangono imbrigliati tra le maglie interiste. Al 42′ punizione dal limite per la squadra di Conte. Va Lukaku col sinistro e Trubin si supera deviando la sfera sulla traversa. Inter che si è fatta sicuramente preferire ma all’intervallo è ancora 0-0

Secondo tempo

Altra partenza lenta nella ripresa. Al 54′ combinazione tra Lukaku e Brozovic che porta il croato al tiro, Trubin respinge e Lautaro con la porta spalancata mette clamorosamente fuori. Che errore del Toro. Ci prova Vidal due minuti dopo, il suo colpo di testa da corner è di poco alto. Diventano tante le occasioni buttate al vento dall’Inter. Il match ora si blocca, gli uomini di Conte comandano ma non pungono. La partita si trascina verso gli ultimi minuti senza sussulti e non è un bene per i nerazzurri. Finisce così, troppi errori e molti rimpianti per l’Inter, lo Shakhtar tutto sommato è contento così.

Buona Inter nel primo tempo che non capitalizza quanto creato, nel secondo tempo la squadra di Conte cala minuto dopo minuto e seppur non rischiando nulla non riesce a vincere. Ora si fa preoccupante la situazione vista l’imminente doppia sfida con il Real. Gli ucraini si trincerano nella loro area e portano a casa un punto, per Castro può andar bene sicuramente.

Queste le parole di Antonio Conte al termine del match: “Questa gara ci lascia sensazioni positive. Abbiamo avuto il piglio da grande squadra, dispiace per non averla vinta perché lo meritavamo. Siamo stati poco fortunati, c’è però la consapevolezza di essere sulla strada giusta anche come mentalità” .

Pagelle

Handanovic 6: a parte un’uscita volante è spettatore del match.

D’Ambrosio 6: poco impegnato dietro, prova a duettare con Hakimi con alterne fortune (dal 79′ Darmian s.v.)

de Vrij 6: davvero poca cosa davanti gli avversari, serata tranquilla.

Bastoni 6,5: conferma la buona forma, una nota lieta il suo ritorno.

Hakimi 5,5: vispo ma impreciso nel primo tempo, scompare nella ripresa.

Vidal 6: combatte, qualche entrata decisa e tiene discretamente la mediana (dal 79′ Eriksen s.v.)

Brozovic 6: corre tanto, a volte troppo, cerca di mettere ordine con qualche errore.

Barella 6,5: il motore del gioco, coglie una clamorosa traversa ma col passare del tempo viene risucchiato dall’apatia della sua squadra.

Young 6,5: ottimo ritorno soprattutto nella prima parte di gara, qualche errore di stanchezza nella seconda (dall’85’ Pinamonti s.v.)

L. Martinez 5: pesa sulla sua prestazione l’incredibile errore a porta vuota, non il suo momento migliore (dal 72′ Perisic 5,5: non aggiunge nulla e ce ne sarebbe stato bisogno).

Lukaku 6,5: come al solito regge il peso dell’attacco, una traversa e tante sportellate ma stasera non risolve.

Conte 5,5: la sua squadra dura un’ora, troppi sprechi in attacco e una mezz’ora finale imbrigliato dallo Shakhtar.

Glauco Dusso