Inter, Sommer è il portiere con più clean sheet in Europa

Lo svizzero è primo in questa speciale classifica. Nella top 5 ci sono 3 estremi difensori del nostro campionato

L’Inter è prima in classifica avendo il miglior attacco e la miglior difesa del campionato. Sommer, arrivato in estate dal Bayern Monaco, sta impressionando tutti per la stagione che sta disputando. Non a caso lo svizzero è il portiere che ha mantenuto la porta inviolata in più partite in Europa (13) ed è curioso pensando che, per un periodo durante l’estate, i nerazzurri non hanno avuto in rosa nessuno dei tre portieri attuali.

Tornando alla classifica dei clean sheet, nella Top 5 troviamo altri due portieri della nostra Serie A: Szczesny, terzo posto con 11, e Milinkovic-Savic, quinto in Europa con 10 gare senza subire gol.

