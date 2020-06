Inter sciupona e fragile: 3-3 a San Siro col Sassuolo. Analisi e pagelle

I nerazzurri impattano con i neroverdi in una gara dalle tante emozioni (e disattenzioni). Espulso Skriniar nel finale



Dopo il secondo “esordio stagionale” Inter e Sassuolo scendono in campo alla “Scala del Calcio” per la 27ª giornata di Serie A nella sfida delle 19:30. Destini opposti nella “prima” in campionato post pandemia: l’Inter ha avuto ragione della Sampdoria per 2-1, dominando la gara oltre il singolo gol di scarto; il Sassuolo di De Zerbi è caduto fragorosamente a Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini perdendo 4-1. A dispetto del risultato, come ricordato da Conte nella conferenza stampa pre-gara, i neroverdi hanno prodotto molto in casa della Dea offensivamente parlando. Turnover formato maxi per i padroni di casa, ancora orfani di Brozovic, Sensi e Vecino in mediana. Per gli emiliani problemi in difesa (Marlon squalificato e Toljan infortunato), mentre in mezzo riecco Obiang.



Formazioni ufficiali:

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Moses, Gagliardini, Borja Valero, Biraghi; Eriksen; Sanchez, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: Roberto De Zerbi.





SUBITO CAPUTO – Nemmeno 4′ sul cronometro di Massa che il Sassuolo è già avanti: Djuricic sfrutta un cattivo posizionamento della difesa nerazzurra per imbeccare Caputo, che solo davanti a Handanovic fa 0-1 di destro. L’Inter affida la sua reazione a un colpo di testa di Sanchez fuori di poco al 13′. Un minuto dopo ci prova Biraghi su punizione dal limite, ma Consigli è attento. I nerazzurri impostano poco e male, sbilanciandosi dopo la mezz’ora e rischiando lo 0-2 su ripartenza di Berardi (sinistro a giro fuori).





RIGORE + RIBALTONE – Poco prima del 40′, la svolta del primo tempo: Eriksen imbuca per Skriniar, che si incunea in area e viene atterrato all’ingresso da Boga. Massa non ha dubbi e indica il dischetto: Lukaku è glaciale e l’Inter – un po’ per caso – coglie il punto dell’1-1. Prima del duplice fischio arriva addirittura il 2-1 grazie a Biraghi, bravo nel triangolare con Sanchez sulla sinistra prima di calciare in scivolata sotto la traversa da posizione angolata.





GESTIONE & CAMBI – All’intervallo De Zerbi sostituisce l’ammonito Rogerio con Kyriakopoulos. L’Inter parte autorevole nella ripresa e impegna Consigli con Biraghi (punizione velenosa) e Gagliardini (tiro da fuori) nei primi 5′. Al 9′ entra de Vrij per un Ranocchia parso varie volte in affanno. Quattro minuti dopo De Zerbi avvicenda Locatelli per Magnanelli e Defrel per Caputo. Al 16′ Massa ammonisce Conte per proteste (salterà in panca la prossima). L’allenatore barese fa in tempo a tirare fuori Sanchez ed Eriksen rispettivamente per Lautaro e Agoumé.





GAGLIARDINI, MA CHE FAI? – Al 19′ Gagliardini sbaglia l’impossibile: Lautaro combina per Lukaku, Consigli si supera e il centrocampista spacca la traversa da tre metri a porta sguarnita. Al 22′ il Sassuolo toglie Boga per Haraslin. Müldür spaventa Handanovic qualche istante dopo, ma il tiro radente finisce a lato. Quarto e quinto cambio sulle ali per Conte a 15′ dalla fine: fuori Moses e Biraghi, dentro Candreva e Young.





PROVACI ANCORA, YOUNG – Il Sassuolo protesta tre minuti dopo per un braccio largo di Young, ma Massa valuta la volontà del neo-entrato di togliere il braccio dal cross. De Zerbi richiama in panchina un buon Chiriches: Magnani al suo posto. A 10′ dal termine Young stende nettamente Djuricic in area: per Massa stavolta è rigore. Berardi fa 2-2 col mancino incrociando oltre il guanto di Handanovic. Poco dopo Lukaku riporta avanti Conte in posizione di netto fuorigioco.





LUNAPARK NEL FINALE – A 300” dal 90′ Young conquista una punizione dal vertice dell’area. Candreva pesca il jolly Borja Valero a mezzo metro dalla linea su un cross morbido e l’Inter fa 3-2. Candreva ha la palla del 4-2 ma calcia su Consigli. Sul ribaltamento di fronte Handanovic chiude sul primo palo su Müldür. Dagli sviluppi del corner la difesa dell’Inter si addormenta e Magnani fa 3-3. Nel recupero Skriniar prende il secondo giallo e Massa lo espelle. Finirà così, con il rammarico dell’Inter che stoppa da subito il suo tentativo di rimonta e col Sassuolo che dimostra di essere squadra molto più viva del 4-1 patito a Bergamo.



I neroverdi continuano a essere bestia nera dell’Inter, con sette vittorie, due pareggi e cinque successi meneghini in tutto. Turnover massiccio di Conte punito dal gioco avvolgente di un Sassuolo mai rinunciatario. Inter “stoppata” dagli errori sotto misura di Gagliardini (potenziale 3-1) e Candreva (4-2 che avrebbe chiuso tutto). In evidenza Berardi, sempre sfavillante nelle sfide contro i nerazzurri. Passettino avanti degli emiliani in classifica (-1 dal Bologna undicesimo); scivolone forse già decisivo in ottica Scudetto per quelli di Conte.



Le pagelle dei nerazzurri:

Handanovic 6: Incolpevole sui gol del Sassuolo, Per poco non para il rigore di Berardi.

Skriniar 5,5: L’espulsione nel finale gli vale mezzo voto in meno. Si prende il rigore del pari e sembra il meno vulnerabile del trio iniziale in difesa.

Ranocchia 5: Al 4′ è nella terra di nessuno e Caputo fa 0-1. Traballa spesso. (dal 54′ de Vrij 5,5 Partecipa anche lui a un secondo tempo dove l’Inter ne incassa due).

Bastoni 5,5: Si difende come può su Berardi e chiude in campo aperto un paio di contropiede velenosi.

Moses 5,5: Arruffone a inizio partita. Quasi mai in palla (dal 75′ Candreva 5 È poco convinto sul tiro del potenziale 4-2. Peccato mortale).

Gagliardini 4,5: L’errore davanti la porta che non tramuta in rete il 3-1 è da partita a calcetto pomeridiana con gli amici.

Borja Valero 6: Prova a fare da regista, poi si reinventa mediano. Sbaglia molto più del “Borja” classico. Sufficienza stiracchiata per la zampata del momentaneo 3-2.

Biraghi 6,5: Il 2-1 è quasi tutto merito suo. Combatte e si fa trovare pronto quando puntato. (al 75′ Young 5 Riesce al secondo tentativo nello spazio di 2′ a regalare un rigore al Sassuolo. Si riscatta parzialmente guadagnando la punizione del 3-2).

Eriksen 6: Decisivo nell’azione che porta al rigore dell’1-1. Per il resto molto meno brillante rispetto alla gara con la Samp. (dal 62′ Agoumé 5,5 Gettato nella mischia prova a imbastire geometrie in maniera poco lucida).

Lukaku 6: Fa il suo dovere su rigore ma non “mangia” quasi mai i difensori del Sassuolo. Impegna Consigli.

Sanchez 6: Spesso annullato dalla difesa avversaria. Sufficiente perché bravo nel triangolo con Biraghi per il 2-1. (dal 62′ Lautaro 5,5 Molle in difesa sull’azione del 3-3 di Magnani. Prova a pungere senza costrutto).



All. Conte 5,5: Non può molto contro l’imprecisione sotto porta dei suoi. Sbaglia la scelta iniziale di Ranocchia. Le ali inserite a un quarto d’ora dal termine fanno più danni che cose positive.



Le parole di Antonio Conte: ”Il pareggio deve rammaricarci. Le occasioni mancate hanno condizionato la gara. Nel calcio bisogna cercare di fare gol quando ti capitano le occasioni, così come in difesa bisogna provare a non concedere così tanto. I dettagli fanno la differenza e oggi ne abbiamo pagato le conseguenze, così come a Napoli”.



Fonti foto: SkySport.it | InterLive.it | Passioneinter.com | IlSussidiario.net ! Fantamaster | FC Inter 1908



Alessandro Sticozzi