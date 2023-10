Inter-Salisburgo, Sanchez dal 1′. Austriaci con Simic

Tempo di lettura meno di un minuto

Alle 18.45 va in scena il terzo match dei nerazzurri in Champions League, girone D. Il cileno dovrebbe giocare da titolare

Poche ore e sarà Inter-Salisburgo di Champions League. Inzaghi cambierà diversi uomini rispetto all’undici di Torino. Pronto Alexis Sanchez in attacco, al sua fianco Lautaro Martinez. In difesa de Vrij in vantaggio su Acerbi, così come Carlos Augusto e Frattesi su Dimarco e Barella. L’Inter va a caccia del primo posto solitario (Real Sociedad permettendo). Quanto al Salisburgo, fuori sia Koita che Terzic. In attacco spazio al figlio d’arte Simic.

