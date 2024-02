Inter, rinnovo di un anno per Inzaghi in caso di scudetto

Il tecnico sta dominando la stagione con i nerazzurri imponendosi sempre di più come uno dei migliori in Italia e non solo

Simone Inzaghi viaggia ad alta velocità con la sua Inter; ha piazzato l’allungo probabilmente decisivo proprio quando il calendario sorrideva più alla Juventus che ai nerazzurri e va spedito verso la seconda stella. Con la conquista del titolo arriverà anche il rinnovo di contratto di un’ulteriore stagione come premio per il tecnico che si sta dimostrando sempre più valido, dopo aver invece rischiato l’esonero più volte nella passata stagione. Inzaghi vuole portare l’Inter verso grandi traguardi ed anche quest’anno punterà forte sull’Europa per tentare di bissare il risultato dello scorso anno magari stavolta con un esito diverso.

