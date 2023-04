Inter record da incubo! Terza sconfitta in casa consecutiva senza reti, mai successo

L’ennesima debacle in campionato fa segnare un nuovo dato storico negativo per la compagine di Inzaghi che ora si lecca le ferite in vista del Benfica

Non c’è pace in casa Inter. La vittoria di Lisbona sembrava aver diradato i nuvoloni neri di questo 2023 e invece il ritorno del campionato è stato devastante. La sconfitta di sabato a San Siro con il Monza fa segnare un record mai accaduto alla Beneamata. Quella con i brianzoli è la terza sconfitta consecutiva tra le mura amiche senza segnare neanche un gol. Nella storia nerazzurra non era mai successo. Juventus, Fiorentina e, appunto, Monza hanno banchettato al Meazza col minimo scarto. Simone Inzaghi ora ha la Champions League per tentare di incollare i cocci che il campionato sta provocando. La quinta posizione in classifica con le romane che stanno prendendo il largo mette in allarme la società per la qualificazione alla massima competizione europea. Sarebbe un danno enorme per le casse. Intanto i record negativi in serie A fioccano per una squadra che sembra aver perso la retta via.

Glauco Dusso