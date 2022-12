Inter, rebus difesa: Skriniar, de Vrij e Acerbi non certi di restare

I tre della retroguardia nerazzurra sono in bilico per la prossima stagione con tre situazioni contrattuali che devono essere risolte

La dirigenza dell’Inter deve affrontare un problema che riguarda il reparto arretrato della squadra; ben tre difensori infatti non sono ancora certi di restare viste le delicate situazioni contrattuali. Skriniar, de Vrij e Acerbi sono tutti elementi di grande affidabilità, ma per i primi due non ci sono progressi per quanto riguarda i prolungamenti dei contratti in scadenza quest’estate, mentre per l’ex Lazio ci sono dubbi relativi alla conferma visto che si è trasferito a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto. La dirigenza dovrà valutare bene il da farsi per non ritrovarsi a giugno con due elementi così importanti della squadra a scadenza di contratto.

Fonte foto: sempreinter.com

Alessandro Fornetti