Inter-Real Madrid: la battaglia delle tre città

Il 27 maggio 1964 al Prater Stadion di Vienna si affrontano nella nona finale di Coppa dei Campioni la squadra di Helenio Herrera e la mitica formazione di Di Stéfano e Ferenc Puskás. Una partita epica che sancì il passaggio di consegne dal calcio del ricamo tecnico a quello del contropiede veloce

In quella mattina di fine maggio si incontravano in Austria tre mondi, espressione di tre città del calcio. Erano in attesa dell’evento della sera, la nona finale della Coppa dei Campioni. C’era Vienna un tempo magnifico polo culturale dell’Europa occidentale e allora, nel 1964, in lenta ricostruzione intellettuale dopo la guerra. C’era Milano capitale italiana e del sud-Europa dell’economia e dell’industria. E c’era, la Madrid franchista austera e ricostruita su palazzi e monumenti che ancora incarnavano l’idea imperiale della gioventù del Francisco Franco anni ’30. Tre città diverse, per una sola battaglia. Tre città e due squadre monumentali l’Inter di Helenio Herrera giunta imbattuta alla finale viennese e il Real Madrid per la settima volta su nove attore protagonista dell’atto conclusivo di una competizione già epica.

Alle 19.35 ora dell’Europa centrale, come disse in apertura la calda voce di Nicolò Carosio, l’arbitro austriaco Josef Stoll fischiò l’inizio. Era cominciata la finalissima tra l’Inter di Angelo Moratti e Italo Allodi che rappresentava la Milano della produzione economia e il Real Madrid che incarnava e ancora portava in giro per i campi da football, la vestigia imperiale dell’urbe spagnola.

Così la battaglia delle tre città, quella che ospita l’evento e quelle che lo giocano con la loro storia calcistica, divenne la riedizione della famosa battaglia di Hastings, con una differenza: chi vince anziché tutta l’Inghilterra si prende la coppa dalle grandi orecchie. Vittoria oltre la quale non c’è più sconfitta che tenga.

In questa finale i ruoli sono chiari. L’Inter è l’esercito normanno e Herrera il suo duca di Normandia Guglielmo, mentre il Real Madrid è la fanteria pesante di Aroldo II re dell’Inghilterra anglosassone. Dal pronti via si gioca con prudenza, un errore come dirà poi Suárez potrebbe essere fatale, nessuna distrazione è ammessa. Herrera ha preparato il piano: davanti a Sarti gioca Picchi libero staccato venti metri dai marcatori Burgnich che prende Gento e Guarneri che sta attento a inibire il sinistro fulmineo del colonello Puskás. Intanto Facchetti vola a sinistra con Suárez e Corso mezze ali a toccar divin palloni nel cuore del gioco, il centrocampo. In attacco tre punte, Mazzola centravanti, Milani a sinistra e lo splendido ingenuo brasiliano Jair, tutti e tre sono la cavalleria veloce e audace che Don Helenio vuole scatenare in campo aperto esattamente come fece Guglielmo il 14 ottobre del 1066 a Hastings.

Una pedina però di questo scacchiere è decisiva e condiziona tutto lo sviluppo di gioco dell’imperiale Madrid di Muñoz: è Tagnin mediano davanti la difesa che chiude il centrocampo a tre dell’Inter e marca Di Stéfano anche quando sua maestà va a battere i falli laterali. Così il Real già pesante, senza la visione di gioco di Don Alfredo non manovra più e diventa immobile. Il suo modulo è il 3-2-2-3, il sistema del Grande Torino. José Santamaria guida la difesa, Puskás è mezzala sinistra, Gento ala sulla stessa fascia con Amancio a destra, di Di Stéfano abbiamo già detto, ma la particolarità è un’altra. L’allenatore ha messo Felo interno destro su Suárez e Zoco mediano davanti alla difesa, proprio come fece Aroldo II facendo ripiegare sulla collina le ali del suo esercito a protezione delle linee difensive. Il Real vuole chiudere il contropiede dell’Inter e sperare nel corpo a corpo tecnico.

Dopo una prima mezz’ora di marca interista e dieci minuti di equilibrio, il gigante buono Facchetti scende a sinistra scambia con Mazzola che si gira e tira da venti metri in porta. La difesa del Real che marca a zona non chiude in avanti e chissà anche re Aroldo II se ne sarebbe contrariato. La palla viaggia e entra in rete nell’angolo alla sinistra di Vicente Train, Inter 1 Real Madrid 0. Milano con la sua opera industriosa che ha partorito un piano diabolico fatto di lanci lunghi a scavalcare sta battendo la gotica Madrid degli anni ’60. Quando inizia il secondo tempo sembra che la fanteria pesante dei “blancos” si sia messa in moto: palo di Felo, tiro forte a mezza altezza di Di Stéfano parato da Sarti, respinta sulla linea di un Picchi monumentale. Poi la cavalleria di Guglielmo pardon l’attacco di Herrera corre in campo aperto. Due lanci lunghi danno la coppa all’Inter: raccoglie Mazzola sulla sinistra e passa a Milani, posizioni invertite e gol da fuori area 2-0. Quindi errore nel rinvio di Santamaria su palla alta, Mazzola stoppa di petto e vola in porta per il 3-1 che annulla l’intermezzo del gol di Felo. E’ fatta l’Inter è campione d’Europa. Tra tutti Corso, Picchi, Mazzola, Tagnin sono stati i soldati più grandi. Herrera ha realizzato il sogno di battere il Real e di colpo è diventato re di Vienna, come Guglielmo lo divenne d’Inghilterra a Hastings.

Matteo Quaglini