Inter, problemi per il rinnovo di Bastoni

Il classe ’99 vuole rimanere in nerazzurro ma pretende un aumento consistente dello stipendio. Marotta e Ausilio vogliono evitare un altro caso Skriniar e in estate prenderanno in considerazione la cessione

Problemi in difesa in casa Inter. Dopo aver perso a 0 Milan Skriniar, la società di Zhang vuole evitare che accada la stessa cosa con Alessandro Bastoni. Il classe ’99 è in scadenza a giugno 2024 ma, a differenza dello slovacco, vuole rinnovare e rimanere all’Inter, a patto che il suo stipendio aumenti e qui nascono i problemi.

Bastoni al momento percepisce circa 3,5 milioni l’anno e, per firmare il rinnovo, vuole almeno 5,5 milioni ma la società, principalmente Zhang, non vorrebbe andare oltre i 4 milioni di base fissa, aggiungendo poi dei bonus. L’agente del numero 95 vorrebbe portarlo a scadenza per poi accasarlo a zero in qualche top club, ma l’Inter vuole evitare un’altra situazione Skriniar. Quindi qualora Bastoni non dovesse rinnovare prima dell’estate i nerazzurri valuteranno seriamente la cessione.

Davide Farina