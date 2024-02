Inter: problema all’adduttore per Thuram, salta Lecce ed Atalanta

Tempo di lettura 1 minuto

Il centravanti nerazzurro è uscito alla fine del primo tempo della partita con l’Atletico Madrid per una contrattura, sarà monitorato meglio nei prossimi giorni ma per precauzione non giocherà le prossime due sfide di campionato

È stata forse l’unica nota stonata di una serata molto positiva per l’Inter, che ha vinto e convinto contro un avversario ostico come l’Atletico Madrid. Marcus Thuram infatti, dopo un buon primo tempo, è stato costretto ad uscire nell’intervallo per un problema all’adduttore destro, probabilmente una contrattura. Il centravanti francese è stato subito monitorato dallo staff medico nerazzurro, ma per avere notizie più dettagliate sulle sue condizioni bisognerà attendere almeno fino a giovedì. Per precauzione, Thuram salterà sicuramente la sfida con il Lecce di domenica e quella con l’Atalanta di mercoledì prossimo, provando a rientrare per la gara casalinga con il Genoa del 4 marzo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)