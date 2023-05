Inter, nuovo stop per Correa: finale di Champions League in dubbio

L’attaccante argentino ha rimediato un problema che lo costringerà a saltare i due match restanti in campionato per provare a recuperare per quello contro il Manchester City

Tegola in casa Inter, si è fermato di nuovo Joaquin Correa. Con il campionato agli sgoccioli ed il mirino puntato alla finale di Champions League, Inzaghi sperava di poter contare sull’argentino per gestire le rotazioni del proprio attacco, ma ora potrà schierare solo tre attaccanti per due maglie. Correa ha rimediato una distrazione muscolare al soleo della gamba destra e la sua presenza è da considerarsi in dubbio anche per il match contro il Manchester City, con le sue condizioni che verranno valutate giorno dopo giorno.

Fonte foto: calcionow.it

Alessandro Fornetti