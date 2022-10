Inter nella tormenta: domani il Barcellona col dubbio Lautaro Martinez

Con ancora negli occhi la debacle di sabato con la Roma i nerazzurri devono preparare il match di Champions League, da valutare le condizioni dell’argentino che potrebbe aggravare la situazione attaccanti

Ormai piove sul bagnato per Simone Inzaghi. Come se non bastasse la delicata situazione in campionato che dopo la seconda sconfitta consecutiva, quarta in otto gare, vede l’ambiente in subbuglio, ora arriva la Champions da affrontare. Domani a San Siro va in scena la sfida con il Barcellona, match chiave se si vogliono avere velleità di approdare agli ottavi di finale. Come se non bastasse tutto ciò ci si è messo anche Lautaro Martinez uscito malconcio dalla partita persa con la Roma. Si attendono accertamenti per lui dopo l’affaticamento al flessore della gamba sinistra. L’assenza del Toro andrebbe a pesare come un macigno vista l’indisponibilità già di Lukaku. In quel caso coppia d’attacco obbligata Dzeko – Correa per Inzaghi che già deve fare a meno di Brozovic. Il tecnico nerazzurro si trova nella situazione di non poter più sbagliare e c’è chi pensa a una formazione rivoluzionata rispetto al campionato. In porta probabile Onana titolare come già visto nelle prime due partite di Champions League. Domani avremo tutte le risposte, il clima a Milano è già teso.

Glauco Dusso