Inter-Napoli 2-0: firmano D’Ambrosio e Lautaro, nerazzurri a +1 su Gasp. Analisi e pagelle

La 37ª e penultima giornata di Serie A vive uno dei suoi due anticipi del martedì a San Siro, dove Inter e Napoli si sfidano in una classica gara “di riscaldamento” rispetto a quanto vedremo in Europa a partire dai primissimi giorni di agosto.

Il successo dell’Atalanta in quel di Parma (19:30) costringe quelli di Conte a cercare la vittoria per sorpassare Gasp, prima di presentarsi a Bergamo per la chiusura del campionato.

Per gli azzurri, settimi e già qualificati in Europa League con la vittoria della Coppa Italia ai rigori contro la Juve, la rincorsa a Roma e Milan riguarda praticamente solo l’orgoglio.

L’Inter, per la prima volta dall’inizio del “post-lockdown” non schiera Gagliardini (squalificato, ndr) dal 1′: ecco Borja Valero sulla trequarti dietro a Sanchez e Lukaku. In tutto, rispetto alla rotonda vittoria col Genoa, cambiano sette elementi titolari.

Il Napoli – reduce dall’affermazione per 2-0 col Sassuolo – sceglie Milik nella posizione di centravanti di riferimento (Mertens squalificato, ndr), con Politano e Insigne a supporto. In porta Meret.



Le formazioni ufficiali:

Inter (3-4-1-2) – Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Biraghi; Borja Valero; Sanchez, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.

Napoli (4-3-3) – Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. Allenatore: Gennaro Gattuso.





LA SBLOCCA D’AMBROSIO, POI ESCE IL NAPOLI – Leggero predominio territoriale dell’Inter in avvio, col Napoli che contiene in maniera ordinata. All’11’ i nerazzurri passano al primo affondo degno di nota: cross di Candreva dopo palla recuperata da Brozovic, Biraghi ripropone dall’altro lato e D’Ambrosio – in lungo inserimento offensivo – è tutto solo e può battere in diagonale un incolpevole Meret per l’1-0. La risposta partenopea arriva al 20′, quando Zielinski calcia sugli sviluppi di un corner trovando la deviazione (non fortuita) di Insigne, che sfiora il palo alla destra di Handanovic. Il polacco replica dalla distanza poco prima del cooling-break, trovando ancora pronto l’estremo difensore nerazzurro. Ammonito Sanchez per fallo tattico al 22′. L’Inter non preme più come in avvio e il Napoli trova spazio per proporre gioco: Handanovic è decisivo alla mezz’ora su Politano. Altra chance clamorosa per Insigne al 37′: il tiro dell’esterno azzurro da due passi è salvato in corner da Candreva. Al 40′ ci prova Demme dopo una gran serpentina in area, ma calcia largo. Quelli di Conte si rivedono nel recupero, quando Meret nega con un miracolo il 2-0 a Brozovic, che aveva concluso un’azione ben ordita da Lukaku. Il croato si fa ammonire prima del duplice fischio da Valeri.





SCHERMAGLIE STERILI – L’avvio della ripresa ricalca l’incipit della gara, con l’Inter che prova manovriera a liberare uomini al tiro e col Napoli che assorbe bene la pressione. Ci prova Insigne al 6′, ma Candreva respinge bene col braccio attaccato al corpo. Giallo per Barella e Conte al 10′. Il tecnico nerazzurro opta per il doppio cambio allo scoccare dell’ora di gioco: fuori un abulico Sanchez e Candreva, dentro Lautaro e Godin (D’Ambrosio diventa esterno). Al 18′ fiammata di Elmas, che lambisce il palo alla sinistra di Handanovic, prima che Gattuso emuli Conte inserendo Allan e Ghoulam per Zielinski e Mario Rui. Il match è bloccato e la stanchezza sembra fare presto capolino.





LAUTARO FA 14 – Contropiede improvviso dell’Inter al 23′, quando Biraghi arriva sfiancato al tiro da posizione favorevole, con Lukaku e Lautaro reclamanti il pallone in area. Al 29′ arriva il raddoppio dei nerazzurri: Lautaro parte dalla trequarti e scocca un destro mortifero all’angolino da oltre 30 metri. Meret è battuto per il 2-0. L’Inter avrebbe la chance di mettere dentro il gol sicurezza al 32′, quando Barella controlla male in campo aperto un passaggio illuminante di esterno di Lukaku. Due minuti dopo Young rileva Biraghi, che era stato poco prima ammonito. Valeri annota sul taccuino anche Lozano, che contrasta duramente Handanovic in pressing. Gattuso gioca le ultime carte a 7′ dal 90′, mettendo dentro Malcuit e Callejon per Hysaj e Milik. Conte guadagna fiato al 43′ avvicendando Lukaku e Borja Valero per Moses ed Eriksen. I 6′ di recupero non cambiano il risultato del Meazza.



L’Inter torna seconda a 90′ dal termine e ha due risultati su tre a disposizione a Bergamo per finire davanti l’Atalanta di Gasperini. Terza gara consecutiva senza prendere gol per i nerazzurri.

Il Napoli cala vistosamente nel secondo tempo, dopo aver messo paura spesso dalle parti di Handanovic nella fase centrale della prima frazione.



Le pagelle dell’Inter:

Handanovic 6,5 – Belle risposte nel primo tempo a Zielinski e Politano. Poi in generale sicuro.

D’Ambrosio 7 – Insacca l’1-0. Meglio in attacco che in difesa, ma è una certezza per Conte. Spostato da esterno dà il suo contributo.

de Vrij 6,5 – Tiene bene su Milik, meno su chi si inserisce da dietro. Più preciso nella ripresa.

Bastoni 6,5 – Si fa apprezzare per buona lena in impostazione, anche se soffre Politano nel primo tempo.

Candreva 6 – Meno arrembante del solito, ma in difesa è diligente (dal 60′ Godin 6 – Si piazza dietro e spazza quel che passa dal suo lato).

Brozovic 6 – Corre tanto, spesso con meno costrutto del solito. Sfiora il 2-0 ma Meret è super.

Barella 6 – Si divide la regia con Borja Valero e Brozovic, dando sostanza in recupero palla.

Biraghi 5,5 – Si vede poco in tutto il primo tempo, giusto il tempo di fare l’assist per l’1-0 a D’Ambrosio. Errore madornale prima di essere sostituito (dal 80′ Young S.V.)

Borja Valero 6,5 – Geometrico in possesso, ottimo in protezione palla, poco presente in fase difensiva, ma per la centesima in nerazzurro basta e avanza (dall’89’ Eriksen S.V.)

Sanchez 5,5 – Compie errori atipici rispetto al buon periodo di forma. Non si vede quasi mai (dal 60′ Lautaro 7 – Entra col piglio giusto e marca il raddoppio con una giocata super).

Lukaku 6,5 – Il primo tempo è una sfida continua a Koulibaly. Agisce prevalentemente di sponda. Mezzo voto in più per l’illuminante invenzione sprecata da Barella (dall’89’ Moses S.V.)

Conte 6,5 – Partita preparata bene, Lautaro inserito al momento giusto della gara. I suoi mostrano determinazione in tutti i reparti in preparazione della campagna europea. Per blindare la Champions a doppia mandata basterà non perdere a Bergamo con i ragazzi terribili di Gasperini.

Le pagelle del Napoli:

Meret 6 – La prima parata decisiva la fa al 46′ su Brozovic, ma dà sensazione di gran sicurezza anche con i piedi. Sorpreso da Lautaro, ma sono più evidenti i meriti dell’argentino che i suoi demeriti.

Hysaj 5,5 – Senza infamia e senza lode. Più in affanno nei secondi 45′ (dall’84’ Malcuit S.V.).

Maksimovic 6 – Dà una mano al compagno raddoppiando spesso su Lukaku e annulla quasi sempre Sanchez.

Koulibaly 5,5 – Il duello col gigante belga è difficoltoso. Si arena nel secondo tempo.

Mario Rui 6 – Fa ammonire Brozovic e accompagna bene in attacco (dal 64′ Ghoulam 5,5 – Prova un paio di cross, ma nulla di più).

Elmas 5,5 – Presente quando il Napoli fa la voce grossa nel primo tempo. Sparisce alla distanza.

Demme 6 – Va vicino al pari dopo uno slalom gigante. Il Napoli di Gattuso si fida di lui.

Zielinski 6,5 – Prova spesso il tiro da fuori ma non è fortunato. (dal 64′ Allan 5,5 – Conferma la stagione di molto al di sotto degli standard)

Politano 6 – Ha voglia di spaccare il mondo ed è una noia continua per la difesa nerazzurra quando parte palla al piede (dal 75′ Lozano 5,5 – Fa in tempo a farsi ammonire e poco altro).

Milik 5– Prestazione troppo statica e poco partecipativa (dall’84’ Callejon S.V.).

Insigne 5,5 – Sgusciante anche se leggermente impreciso in fase conclusiva nella prima frazione. Non pervenuto nella ripresa.

Gattuso 5,5 – I suoi abbandonano la lotta troppo presto, dopo aver fatto vedere buone cose nel primo tempo. Serve un cambio di passo generale se si vorranno avere possibilità di passare il turno di Champions a Barcellona.



Le parole di Gattuso: “Per vincere bisogna buttare dentro il pallone. Abbiamo perso un po’ d’anima in questo periodo, dobbiamo recuperarla prima di andare a giocare a Barcellona. I primi minuti eravamo in difficoltà, ma dopo i ragazzi mi sono piaciuti, mi aspettavo di più da Milik. Dobbiamo pensare da squadra e i risultati non mi stanno piacendo, mi aspetto di più perché siamo stati in grado di toccare il fondo e riprenderci. Dopo la vittoria della Coppa Italia abbiamo smesso di giocare col coltello tra i denti”.



Le parole di Conte: “Abbiamo affrontato una squadra forte, l’unica in questi anni a dare fastidio alla Juventus. Dobbiamo abituarci a sentire la pressione di chi sta dietro e difendere la posizione: oggi abbiamo dato una buona risposta. Avremo qualche giorno in più di riposarci e recuperare in vista di Atalanta e Getafe. Mi dispiace perché a volte sento dire cose offendono la professionalità del sottoscritto. Capisco di creare grandi aspettative, ma non ho la bacchetta magica per far diventare oro tutto quello che tocco. Messi proiettato sul Duomo? È più facile spostare il Duomo che Messi”.



