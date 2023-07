Inter Miami: caccia a Andrés Iniesta, Jordi Alba e Eden Hazard

Tempo di lettura 1 minuto

Il club della Florida fa “All In” sul mercato e tenta di mettere sotto contratto calciatori che, insieme a Lionel Messi e Sergio Busquets, farebbero una grande differenza nella caccia al titolo statunitense

L’AD Jorge Mas ha confermato la volontà del Club dello Stato del Sole, di voler inserire in organico altri due o tre grandi calciatori e diversi “rumors” ruotano intorno a tre fuoriclasse come Iniesta, Hazard e Jordi Alba. Il regolamento della MLS prevede un tetto salariale, ma con la possibilità di sforamento per tre “Designated Player” (giocatore designato) e questo significa che ci sarebbe soltanto un altro posto per uno stipendio di un certo livello, data la presenza in squadra di Messi e Busquets. Naturalmente le vie del mercato sono infinite e la reunion professionale tra 4 ex Barcellona (Messi, Busquets, Iniesta e Alba) potrebbe realizzarsi anche attraverso una spinta emozionale più che economica.

Fonte foto: local10.com

Luigi A. Cerbara