Inter: Marotta valuta ricorso contro squalifiche post derby

L’Ad dei nerazzurri ha commentato la sconfitta col Milan ed i rumors su Mourinho ai microfoni di Mediaset

Settimana calda per l’Inter con la sconfitta nel derby di campionato e la sfida a Josè Mourinho in Coppa Italia contro la Roma. Di questo ed altro ha parlato Giuseppe Marotta ai microfoni di Mediaset. Riguardo il derby ha affermato che la società valuterà il referto relativo alle squalifiche di Bastoni ed Inzaghi e valuterà se proporre ricorso nei prossimi giorni. Per ciò che concerne Mourinho invece, l’Ad nerazzurro ha da un lato ribadito la stima e la gratitudine per l’allenatore portoghese, dall’altro però ha smentito ogni interesse passato e futuro da parte dell’Inter. Per il momento Simone Inzaghi non è in discussione.

Luca Missori

(Fonte immagine: Mediasetplay.mediaset.it)