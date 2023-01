Inter: Marotta polemizza col Var dopo l’episodio col Monza

L’amministratore delegato dei nerazzurri è tornato sul gol annullato ad Acerbi nell’ultima giornata di campionato

Coppa Italia, Supercoppa, Lukaku. Sono stati tanti i temi toccati da Beppe Marotta nella sua ultima intervista a Sportmediaset. Non è mancato nemmeno un commento al vetriolo sulla partita di sabato scorso col Monza, in particolare sulla rete ingiustamente annullata ad Acerbi. Per Marotta senza quell’errore l’Inter avrebbe vinto, ma più in generale il dirigente nerazzurro ci ha tenuto a specificare che, pur essendo favorevole al Var, se usato così diventa inutile. Fischi troppo frettolosi possono in effetti pregiudicare i vantaggi che offre la tecnologia e condizionare le partite, anche se lo stesso Marotta ha poi precisato: “Sbagliano i giocatori, i dirigenti e gli allenatori, può sbagliare anche l’arbitro. Serve maggiore accortezza di tutte le componenti, noi compresi”.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calcioefinanza.it)