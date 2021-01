Inter manca il killer instinct, l’uomo giusto sarebbe Caicedo

Iniziano a essere troppi i punti lasciati per strada dai nerazzurri per colpa della timidezza dei suoi attaccanti sotto porta, ecco l’identikit dell’eventuale problem solver

Antonio Conte ha parlato spesso di “ammazzare” calcisticamente l’avversario. Per portare a casa i tre punti, nonostante il miglior attacco del campionato, sembra essere quello il problema dell’Inter. Nelle situazioni di equilibrio, o di vantaggio minimo, la squadra nerazzurra non trova quasi mai la zampata che metta in ghiaccio, o che risolva, il match. Spesso in questa stagione è successo e a risentirne è la classifica.

Analizziamo solo il 2021. Con la Roma l’Inter ha sciupato diverse occasioni prima di trovarsi sotto nel punteggio. Grazie alla sua forza ribalta il risultato ma lo tiene in bilico e prende il pareggio a una manciata di minuti dal termine. Nella trionfale serata con la Juventus il grande primo tempo degli uomini di Conte finisce soltanto 1-0 con tante occasioni sprecate, lasciando in vita una squadra, quella di Pirlo, che può sempre tirare fuori l’asso dalla manica. Ultimo il match di sabato a Udine. Gli avanti della Beneamata non sono riusciti a scardinare la difesa friulana fallendo le uniche ghiotte occasioni concesse dagli avversari. Aggancio al Milan fallito ed ennesima chance gettata alle ortiche.

Nell’occhio del ciclone è finito Lautaro Martinez reo di essere colui che più ha sprecato sotto porta. In Coppa Italia l’argentino a inizio ripresa fallì un clamoroso gol a pochi metri dalla porta e subito dopo arrivò il pareggio della Fiorentina. Lo stesso Lukaku, dal canto suo, a volte risulta troppo “morbido” nelle conclusioni davanti al portiere quando bisognerebbe essere più letali.

L’Inter probabilmente concluderà la sessione di mercato senza operazioni in entrata ma il reparto che numericamente avrebbe bisogno di un innesto è proprio l’attacco. Oltre ai due titolari ci sono Sanchez e Pinamonti, il primo con un fisico abbastanza fragile e il secondo che ha giocato solamente una manciata di minuti in tutto il girone di andata. Ecco il nodo cruciale: servirebbe una punta pronta all’uso, da buttare dentro quando serve che garantisca lucidità negli ultimi metri.

L’identikit ideale è Felipe Caicedo. Moderno “signor Wolf” calcistico l’ecuadoregno risponde a tutti i requisiti che servono ad Antonio Conte. Sa accettare la panchina, caratteristica importante in questo periodo, senza fiatare o creare tensioni. Peculiarità fondamente, però, è la letalità sotto porta. Quando i palloni transitano dalle sue parti la maggior parte delle occasioni è gol. Nelle prime 19 giornate ha collezionato 16 presenze ma solo 8 da titolare siglando 6 reti. Il classico grimaldello per risolvere le situazioni spinose. Come ruolo in squadra ricorderebbe molto Julio Cruz, leader silenzioso, il più delle volte relegato in panchina ma che una volta in campo risultava mortifero come pochi. All’Inter potrebbe fungere da vice Lukaku oppure accompagnare il belga per costituire un ariete poderoso per sfondare le difese più arcigne.

La Lazio sarebbe d’accordo? Sappiamo che Lotito è un osso duro, l’Inter, che non ha quattrini da spendere a meno che non riesca a piazzare Eriksen, potrebbe ammansire il patron biancoceleste con qualche contropartita. Il più papabile è Vecino, appena tornato dall’infortunio che alla Lazio può far comodo come cambio per Milinkovic-Savic o come centrocampista assaltatore in momenti particolari dei match. Nessuna trattativa è in corso ma visti i problemi sotto porta interisti un pensiero ce lo faremmo. Caicedo “risolve problemi”.

Glauco Dusso