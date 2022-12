Inter, Lukaku rinuncia alle vacanze

L’attaccante belga evidentemente non soddisfatto del suo Mondiale ha scelto di tornare subito ad Appiano Gentile per allenarsi con i nerazzurri

Il Mondiale del Belgio si è clamorosamente interrotto ai gironi. Romelu Lukaku, anche vista la brutta prestazione di ieri, ha scelto di non andare in vacanza, come solitamente si fa. La Gazzetta dello Sport parla di una pausa di tre giorni, una volta rientrato a Milano, per poi riessere subito a disposizione di Simone Inzaghi. Il belga non vuole perdere ulteriore tempo, cercando di dimenticare il prima possibile la delusione di Qatar 2022, e soprattutto non vuole perdere nuovamente la condizione fisica ottenuta con tanti sforzi e dopo tanti mesi.

Davide Farina