Inter, Lukaku ancora out: si allungano i tempi di recupero

Il belga non ha ancora smaltito l’infortunio ed il suo rientro è ancora incerto

Romelu Lukaku non sarà a disposizione dell’Inter alla ripresa del campionato dopo la sosta. Il recupero dall’infortunio al flessore della coscia sinistra ha avuto un rallentamento ed il belga salterà la sfida contro la Roma e probabilmente anche quella fondamentale contro il Barcellona. Con un fisico come quello del belga non si possono correre rischi e la prudenza prevarrà sulla voglia di mettersi subito a disposizione dei compagni. Lukaku infatti non si è mai allenato con il resto del gruppo svolgendo solo sedute individuali, dunque rispetto alla tabella di marcia prevista all’inizio lo stop si è già prolungato. Contro i blaugrana cercherà comunque di andare almeno in panchina.

Fonte foto: calcionews24.com

Alessandro Fornetti