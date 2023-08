Inter: Joaquín Correa parte e Alexis Sánchez torna

Tempo di lettura 1 minuto

Passaggio del testimone tra i meneghini e i francesi dell’Olympique Marsiglia con l’argentino che vestirà la casacca biancoblu ed il cileno pronto a indossare nuovamente quella nerazzurra

Accordi raggiunti e si è in attesa dei responsi delle visite mediche fissate per la giornata di oggi e propedeutiche alla firma dei relativi contratti. Questo scambio potrebbe dare una scossa a livello tecnico per tutti e due i club. Questa sembra essere la speranza soprattutto dell’Inter che ha avuto, nel Tucu Correa, un rendimento a dir poco impalpabile nelle ultime due stagioni. L’argentino dovrebbe partire con la formula del prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, in caso di qualificazione Champions dei francesi. L’arrivo di Sanchez sarà a parametro zero e con uno stipendio di 3 milioni a stagione. Questa piccola girandola, qualora il riscatto del Tucu andasse a buon fine, gioverebbe, seppur di poco, anche alle casse interiste.

Fonte foto: interlive.it

Luigi A. Cerbara