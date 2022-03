Inter: incidente stradale per Onana, illeso il portiere

Il prossimo portiere nerazzurro sta bene, ma dovrà sottoporsi ad accertamenti medici dopo il sinistro avvenuto in Camerun

Paura per il futuro portiere dell’Inter, André Onana, che ieri in Camerun è stato vittima di un incidente stradale mentre si dirigeva in macchina verso la città di Douala, nel sud-ovest del paese. I media locali però riferiscono che il giocatore camerunense sta bene ed è uscito illeso dall’incidente, a subire danni infatti sarebbe stata solo la sua vettura. In ogni caso, nei prossimi giorni, Onana dovrà sottoporsi agli esami medici di rito presso il centro ospedaliero di Douala per escludere la presenza di eventuali lesioni.

Luca Missori

(Fonte immagine: Fantacalcio.it)