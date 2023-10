Inter: in gruppo Cuadrado, a parte Sensi e Frattesi

Tempo di lettura meno di un minuto

Il colombiano si è allenato e sarà disponibile nel match contro il Benfica

Vigilia di Champions League per l’Inter che oggi si è allenata. Si è rivisto in gruppo Juan Cuadrado, fermo da metà settembre, che quindi spera di essere convocato per la partita di domani contro il Benfica. Frattesi, fermo per il problema muscolare accusato contro il Sassuolo, ha lavorato a parte e cercherà di recuperare per la prossima partita di campionato contro il Bologna. Si è allenato a parte anche Stefano Sensi, fermo da due settimane per un fastidio muscolare, mentre è ancora ai box Marko Arnautovic.

Davide Farina