Inter in fermento sul mercato, possibili le cessioni di André Onana e Marcelo Brozović

Individuati i potenziali sostituti, sarebbero Vicario e Frattesi che però hanno molto appeal sul mercato nazionale ed internazionale

La società nerazzurra avrebbe un ottimo ritorno economico dalle due eventuali partenze. Ricordiamo che Onana è arrivato a parametro zero e una sua cessione porterebbe ad un’importantissima plusvalenza (si parla di una valutazione trai 40 e i 50 milioni), in corsa per lui ci sarebbero Manchester United e Chelsea, con i Red Devils probabilmente più vicini e, forse, anche più convinti. Marcelo Brozović ha richieste dal Barcellona che gli offrirebbe un ingaggio di circa 7 milioni e dal Al-Nassr che, sembra, gli offrirebbe addirittura un contratto di 15 milioni netti a stagione. L’offerta della società araba per il cartellino del croato sarebbe di circa 18 milioni, mentre l’Inter ne chiede almeno 25, l’affare comunque si può chiudere. La cessione di Marcelo alleggerirebbe di 13 milioni lordi il monte ingaggi interista. Attenzione anche a Robin Gosens che avrebbe già un accordo con i tedeschi dell’Union Berlino e potrebbe partire per circa 15 milioni.

Luigi A. Cerbara