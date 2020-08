Inter, il sogno Europa League può diventare realtà

I nerazzurri volano in finale e sono pronti a vincere il torneo

Dieci anni dopo l’ultima volta, Inter giocherà un’altra finale europea. Stavolta sarà quella di Europa League, un trofeo che i nerazzurri hanno già alzato tre volte nella loro storia quando il torneo si chiamava ancora Coppa Uefa.

La semifinale contro lo Shakhtar Donetsk ha ulteriormente messo in risalto un’Inter solida, compatta e organizzata nel modo di stare in campo e di interpretare la partita. Tutti aspetti in cui l’Inter è cresciuta nelle ultime settimane e che, oltre ad essere aspetti fondamentali delle squadre allenate da Antonio Conte, le hanno permesso di ottenere risultati migliori rispetto a quelli altalenanti delle prime partite post lockdown. La compattezza della squadra permette agli attaccanti di muoversi meglio ed essendo così più efficaci nei movimenti senza palla e incisivi in zona gol. La crescita di squadra ha anche permesso ad alcuni singoli di essere ulteriormente determinanti: Godin è diventato il perno della difesa, mentre Lukaku sta ulteriormente dominando in zona offensiva, dove oltre a segnare è il principale artefice dell’apertura degli spazi per i suoi compagni.

Dunque le premesse per vincere l’Europa League ci sono tutte e l’Inter è pronta a completare l’opera e a scrivere un altro capitolo della sua storia europea.

