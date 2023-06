Inter, il Newcastle insiste per Barella

Il club inglese è molto interessato al calciatore, per ora però nessuna trattativa

Nicolò Barella è nel mirino del Newcastle. Il ricco club di Premier League fresco di qualificazione in Champions League vuole un grande acquisto per la prossima stagione e sta pensando al centrocampista sardo dell’Inter. Gli inglesi sono arrivati ad offrire anche 60 milioni di euro ma per adesso l’Inter ritiene il calciatore incedibile e fondamentale per il progetto nerazzurro. Ancora nessuna trattativa in ballo dunque, ma gli inglesi non sembrano intenzionati a mollare vedendo in Barella un grande upgrade nel centrocampo della squadra.

Alessandro Fornetti