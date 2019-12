Inter il cuore non basta, il Barcellona vince e la elimina: analisi e pagelle

Finisce 2-1 per i catalani la gara decisiva del gruppo F di Champions League, la tanta voglia non fa la differenza, nerazzurri in Europa League

La notte della verità è arrivata. Ora non c’è più posto per i calcoli, l’ultima giornata deciderà chi seguirà il Barcellona verso gli ottavi di finale. L’Inter prepara l’assalto, San Siro risponde da par suo con oltre settantamila spettatori e un incasso da record che sfiora gli 8 milioni di euro. Davanti ai nerazzurri la squadra di Valverde lascia a casa Leo Messi, in campo diverse seconde linee che però di certo non regaleranno nulla. Conte sprona i suoi a dare tutto, in campo va l’unica squadra possibile al netto degli infortuni. Difesa titolare, a centrocampo Borja Valero e Vecino affiancheranno Brozovic, davanti la coppia imprescindibile Lautaro-Lukaku. Il Barcellona accomoda Suarez in panchina e si schiera con un undici sperimentale, in attacco l’inedito tandem formato da Carles Perez e Griezmann. In mezzo Vidal e Rakitic guideranno la manovra. Arbitro della sfida l’olandese Kuipers.

La partita inizia e ne una ne l’altra squadra prende in mano il gioco. L’Inter nonostante la necessità di vincere attende. I giovanotti blaugrana mostrano un buon palleggio e la prima occasione è proprio degli ospiti. Minuto 9 bella palla in profondità per Carles Perez che incrocia subito con il sinistro, Handanovic respinge e Skriniar pulisce l’area. Replica immediata dell’Inter con una grande ripartenza che libera Lukaku davanti a Neto, finta per andare sul sinistro e grande opposizione di Lenglet che sporca in angolo la conclusione del belga. Il match si accende.

Nerazzurri che sembrano rinvigoriti, grande azione di Lautaro al 19′ che mette in mezzo al limite dell’area per Lukaku il quale allarga per l’accorrente Biraghi, botta dell’esterno potente ma centrale, Neto rimedia ribattendo. Al 23′, però, ecco la doccia gelata. Imbucata di Griezmann che trova la difesa interista impreparata, goffo intervento di Godin su Vidal che libera Carles Perez davanti la porta, la giovane punta non ha problemi a depositare in rete. Vantaggio blaugrana e Inter per qualche minuto sotto shock. Barcellona padrone, al 33′ da azione d’angolo una palla vagante arriva sui piedi di Lenglet che con la porta spalancata calcia incredibilmente fuori.

I padroni di casa provano a scrollarsi di dosso la paura, Lautaro suona la carica e a dieci minuti dall’intervallo addomestica un gran pallone in area e conclude da posizione defilata, bravo Neto a mettere in corner. Due minuti dopo ancora Inter, Lukaku dalla sinistra crossa per D’Ambrosio, colpo di testa di poco fuori. Il momento è propizio e al 44′ tutto ciò si concretizza: ancora Lautaro che controlla splendidamente un pallone al limite, scarico per Lukaku che calcia in porta e, complice una deviazione, buca Neto. Esplosione di San Siro che riprende coraggio, si va al riposo sull’1-1, stesso risultato per il momento anche in quel di Dortmund.

L’Inter esce dagli spogliatoi con la voglia di segnare il gol decisivo ma è ancora il Barcellona ad andare per primo vicino al gol. Al 58′ si vede finalmente Griezmann che con un diagonale impegna Handanovic. Appena superata l’ora di gioco ecco la palla giusta. Lukaku vince il duello con un avversario e si ritrova solo davanti a Neto, il numero nove, però, chiude gli occhi e spara addosso al portiere, incredibile gol fallito. Lo stesso giocatore belga si allunga il pallone tre minuti dopo su bella imbeccata di Lautaro. Il Borussia va avanti sullo Slavia e la pressione si fa maggiore. Al 68′ è Vidal a sfiorare il gol con un piattone dal limite che fa la barba al palo. Cinque minuti dopo numero di Lautaro che si fa beffa di Lenglet e conclude dalla distanza, sfera di poco a lato.

Ora l’Inter preme e il Barcellona opera di rimessa. Conte mette dentro tutte le armi, ecco in campo anche Politano ed Esposito. Arrivano anche due gol annullati a Lautaro e la porta blaugrana si fa veramente stregata. Ecco l’86’ e uno scambio stretto tra Suarez e Ansu Fati porta il 17enne al tiro dalla distanza, il pallone bacia il palo ed entra in rete, 2-1 Barça e colpo da KO per l’Inter. Gli ultimi minuti sono comunque arrembanti dei nerazzurri, sottolineati dagli applausi continui della curva. Il cuore non basta, il triplice fischio di Kuipers sancisce l’eliminazione nerazzurra e la retrocessione in Europa League, ma la sensazione è che comunque la strada intrapresa sia quella giusta.

Queste le parole di Antonio Conte al termine del match: “Le occasioni per vincere le abbiamo avute, anche importanti. Ci è mancato quel pizzico di cinismo e precisione per concretizzare. Ho poco da rimproverare ai miei calciatori, hanno dato tutto. Il 2-1 nel finale ci ha ammazzato, nel momento di massimo sforzo nostro. Dispiace soprattutto per i ragazzi. Non è un periodo semplice, nonostante la spinta dei tifosi, meravigliosi. Arrivati a questo punto volevamo sì qualificarci per gli ottavi. Mancano due partite a Natale, poi si potrà recuperare dei giocatori. Abbiamo bisogno di loro, sia in Italia sia in Europa”.

Pagelle

Handanovic 6: risponde presente quando viene chiamato in causa, impotente sui due gol.

Godin 5: errore pesante sul primo gol blaugrana, poi alterna alti e bassi ma in generale non dà mai sicurezza.

de Vrij 6: qualche distrazione di troppo, fa comunque il suo con diverse uscite interessanti.

Skriniar 6,5: il migliore del terzetto arretrato, sempre concentrato e sul pezzo, da lui non si passa quasi mai.

D’Ambrosio 6: non demerita, attento, si propone davanti e sfiora il gol (dal 30′ del s.t. Politano 5,5: confusionario, potrebbe fare di più dentro l’area).

Vecino 5,5: alti e bassi, messo in mezzo dal palleggio avversario prova a lottare.

Brozovic 6: il sempre presente, quello con le idee più chiare e si vede, purtroppo la stanchezza ogni tanto affiora e con lei qualche errore.

B. Valero 5,5: anche lui alterna belle giocate a errori grossolani, alla fine ne esce quasi con la sufficienza (dal 32′ del s.t. Esposito 6: tanta voglia ma purtroppo niente di più).

Biraghi 6: più presente del solito, va anche al tiro pericoloso, da migliorare i cross ancora scadenti (dal 24′ del s.t. Lazaro 4,5: sbaglia tutto quello che si poteva sbagliare).

Lautaro 7: giocatore superiore e lo dimostra ancora una volta, calamita tutti i palloni, offre assist e difende la palla impeccabilmente. Sfiora un paio di gol incredibili, gliene annullano giustamente altrettanti.

Lukaku 6,5: altra prova molto positiva condita dal gol del pareggio, ha però sulla coscienza un’occasione clamorosa, un vero peccato.

Conte 6,5: il voto è d’incoraggiamento per lo spirito messo in campo dalla sua squadra ancora non matura per questi match. Arriva, c’è da dire, alla partita decisiva con una rosa all’osso e rimane in gara fino all’ultimo. Il percorso intrapreso è di buon auspicio per i tifosi nerazzurri.

Glauco Dusso