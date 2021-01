Inter-Handanovic,verso la fine di un’era

Un portiere top class, certo, anche determinante contro la Juventus, che però avverte inevitabilmente il peso degli anni. Panoramica sul papabile nuovo custode dei pali nerazzurri

Uno dei migliori portieri della sua generazione, senz’ombra di dubbio. Da quattro giorni poi è certificato anche dall’IFFHS, la Federazione Internazionale di storia e statistica del calcio. Samir Handanovic è il secondo miglior portiere attualmente in Serie A dell’ultimo decennio, 14° nello score generale con 39 punti. Buffon è a distanza siderale (secondo a 148 dietro Manuel Neuer) e Alisson Becker, undicesimo, fa sicuramente valere anche le stagioni d’oro con la maglia della Roma.

Un riconoscimento indubbio per il giramondo del calcio italiano (fugaci parentesi tra Treviso, Lazio e Rimini prima della definitiva consacrazione ad Udine). Pararigori nato e coraggiosissimo nell’attacco palla, tra le altre cose.

Questo il passato. Il presente? Come direbbe Mourinho “zero tituli” se non consideriamo quelli individuali (Miglior portiere della serie ’19/20 e nel dream team dell’Europa League appena passata). C’è da dire tuttavia che, come tutti, mostra il peso dell’età e che gran parte del suo appannamento è correlato ai periodi no dell’Inter.

Non è casualità, è statistica. Tuttavia, qualche filmato (da vedere con la giusta obiettività) come ad esempio la sfida all’Olimpico contro la Roma non lascia dubbi: al netto di errori grossolani -che possono anche starci in portieri di calibro- sembra piuttosto evidente la sua arrendevolezza quando la palla varca la sua comfort zone.

A difesa del capitano nerazzurro accorre un altro collega di valore, seppur non abbia mai calcato palcoscenici di grido. Stefano Sorrentino non ha dubbi: è una caratteristica di Handanovic il non tuffarsi quando la palla lo sta per superare.

Caratteristica questa non inusuale negli estremi difensori particolarmente alti. I casi di Sebastiano Rossi, Giovanni Cervone o Zeljko Kalac. Al netto delle caratteristiche del singolo, l’altezza aiuta tanto nelle palle alte quanto penalizza sui rasoterra. Si diceva, nel calcio di una volta, che la miglior partita di un portiere era quella in cui lui avesse la maglietta pulita. Contava la posizione, un tempo. Lo sport però cambia e con esso il ruolo del portiere. Con trame di gioco sempre più rapide e palloni sempre più leggeri, non ci son problemi a dire che servono portieri anche con un certo funambolismo e che gettino il cuore oltre l’ostacolo…

…Come fece Julio Cesar su Messi nella semifinale di Champions 09/10, il vero momento che consegnò alla Beneamata il titolo di Campione d’Europa.

Probabilmente, la parata del nuovo secolo è proprio questa.



Via dunque alla rosa dei possibili nuovi numeri uno in nerazzurro. Giusto qualche nome:

JUAN MUSSO – Da tempo i fari sono puntati sull’argentino dell’Udinese. Classe ’94, portiere che sicuramente fa piacere ai fantacalciofili, avendo ottenuto più clean sheet di tutti nel 2019/20. 14 gare senza gol subiti, un piccolo ma significativo record alla luce delle ultime annate difficilissime per i friulani. Portiere affidabile e senza eccessive sbavature, l’unico dubbio è se possa realmente fare il salto di qualità verso l’essere un portiere top class.

ALESSIO CRAGNO – il 26enne è uno degli interrogativi di tutto il calcio Italiano. Passi la grande sfilza di pretendenti più e meno giovani di lui alla maglia da titolare della Nazionale (Donnarumma, Silvestri, Gollini), ma come è possibile che un talento alla sua età non abbia ancora spiccato il volo? La storia degli ultimi trent’anni alla porta azzurra conta sì diversi ultratrentenni (Zenga, Pagliuca, lo stesso Buffon): eppure gli stessi avevano già le chiavi dei pali di una big da diversi anni. Cosa spinge uno degli ex enfant prodige lontano da una big del calcio? Inter e Roma, già da anni in realtà sul numero uno del Cagliari sono alla finestra. Con un certo ritardo.

EMIL AUDERO – 24 anni compiuti ieri per l’italoindonesiano, qualche sbavatura (ma non proprio papere di grido) come quelle contro il Bologna o su Inter-Sampdoria del 2019, ma il ragazzo le ha le doti, eccome. Interessa anche alla Juventus, squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta, ma difficile che farà da secondo a Szczesny ancora lontano dal fine carriera.

THOMAS STRAKOSHA – L’ipotesi più misteriosa, suggestiva ma rischiosa. Classe ’95, portiere della Lazio per 4 anni, le sue prestazioni sono state in crescendo assieme a quelle dell’intera rosa biancoceleste. Il Covid ha stravolto tutto. A novembre l’estremo difensore è risultato positivo e quello è stato l’inizio della fine. Simone Inzaghi ha preferito l’esperto (e affidabilissimo ancora oggi, a 38 anni) Pepe Reina. L’albanese non è stato nemmeno convocato nell’ultimo derby e adesso la prospettiva di svincolato di lusso può far gola per una big a caccia di un portiere di talento.

In quanto ad Handanovic? La prospettiva da augurare a un portiere del suo calibro è di rimanere nel giro dei grandi club europei. Magari seguendo le orme di Iker Casillas: dopo oltre un decennio ad altissimi livelli nel Real l’approdo al Porto. L’orizzonte di un fine carriera in una big continentale è il giusto tributo a una colonna di storia nerazzurra.

Fonti Calciomercato.com, Mediasetplay, Youtube/Sky, StopAndGoal, Fantamagazine, Virgilio, GianlucadiMarzio

Valerio Campagnoli