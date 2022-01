Inter, Gosens è a Milano per visite e firma sul contratto

L’esterno tedesco si trasferisce ai nerazzurri con un’operazione da 25 milioni di euro

Robin Gosens sarà un nuovo giocatore dell’inter, manca solo l’ufficialità. Il tedesco ha già effettuato le visite mediche di rito e ha posto la firma su un contratto di quattro anni e mezzo a 2,5 milioni di euro l’anno. Grande acquisto per i nerazzurri ad una cifra proporzionata al valore del giocatore che ha sempre fatto la differenza nell’Atalanta di Gasperini. In questa stagione l’esterno sta avendo molta sfortuna e sarà ancora ai box almeno fino a fine febbraio per l’infortunio che lo tormenta da inizio campionato. Gosens sarà una pedina fondamentale per la futura Inter di Inzaghi ed andrà a ricoprire lo stesso ruolo che svolgeva a Bergamo, con l’obiettivo di iniziare a vincere dei trofei.

