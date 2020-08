Inter-Getafe 2-0, nerazzurri agli ottavi col minimo sforzo – Analisi e pagelle

Ci pensano Lukaku ed Eriksen a regalare agli uomini di Conte le Final Eight dell’Europa League

L’Inter è chiamata ad una prova d’orgoglio in Europa League, obiettivo dichiarato dalla proprietà a più riprese. Il tecnico Conte vuole mettere a tacere le polemiche scaturite dalle sue recenti dichiarazioni mediante i risultati. Il primo ostacolo verso la finale è rappresentato dal Getafe, compagine spagnola giunta ottava in Liga. Chi avrà la meglio nella gara di Gelsenkirchen approderà ai quarti della competizione.

Formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku

All.Conte



GETAFE (4-4-1-1): Soria; Suarez, Djene, Etxeita, Olivera; Nyom, Timor, Arambarri, Cucurella; Maksimovic; Mata

All.Bordalas

Il film della partita – Non sembra soffrire di timore reverenziale il Getafe di fronte alla corazzata nerazzurra. E’, infatti, la squadra allenata da Bordalas a rendersi pericolosa nei primi minuti del match grazie all’incornata di Maksimovic che impegna Handanovic al 2′. Lukaku è avulso dalla manovra fino a che al 33′ un grande lancio di Bastoni dalla difesa non pesca il gigante belga che si fa strada grazie al fisico e piazza un missile che non lascia scampo a Soria. L’Inter passa in vantaggio, pur senza meritarlo davvero. La prima frazione si chiude sul punteggio di 1 a 0.

Nei secondi 45′ cala sensibilmente l’intensità della partita e a farla da padroni sono gli errori in fase di impostazione da una parte e dall’altra. Meglio il Getafe che impegna Handanovic con un colpo di testa di Mata al 67′, ma il portierone nerazzurro risponde da vero campione. L’episodio chiave del match potrebbe verificarsi al 72′ quando Godin tocca di mano un cross giunto nella propria area. Dopo un lungo consulto al Var, Taylor concede il penalty agli spagnoli. Molina dal dischetto temporeggia, aspettando il tuffo di Handanvoci, che rimane in piedi, il centravanti del Getafe sbaglia di un nulla il calcio di rigore. Dopo il grosso pericolo sventato l’Inter si sveglia e cerca di chiudere il discorso qualificazione, ci pensa Eriksen all’83 a siglare il 2 a 0, dopo appena due minuti dal suo ingresso in campo.

Un’Inter non particolarmente brillante supera il primo ostacolo verso la finale di Europa League. Contro avversari di più altro calibro (vedi Manchester United), la squadra vista oggi potrebbe non bastare. Ai quarti i nerazzurri affronteranno, molto probabilmente, il Bayern Leverkusen, che ha ipotecato il passaggio del turno con il 3 a 1 dell’andata con i Rangers di Glasgow. Intanto i tifosi del Biscione posso festeggiare anche l’acquisto di Sanchez dai Red Devils, il Nino Maravilla vestirà di nerazzurro per i prossimi tre anni. L’ufficialità è attesa nella giornata di domani.

Le pagelle dell’Inter:

Handanovic 7,5 monumentale sul pronti e via, andando a neutralizzare la schiacciata di testa di Maksimovic. Rimane in piedi fino all’ultimo sul calcio di rigore, mandando in confusione Molina che spedisce il tiro fuori di un soffio.

Godin: 6 pesa l’errore sul calcio di rigore, anche se quel tocco di mano è dettato più dalla sfortuna che da altro. Autoritario e sempre puntuale, l’Europa è il suo habitat naturale.

de Vrij: 6,5 si disimpegna alla grande sul gioco aereo e nei contrasti piuttosto ruvidi che deve affrontare, complice anche un arbitro ritroso a sventolare i cartellini.

Bastoni: 7 è il vero regista della squadra, perfetto il suo lancio per il vantaggio di Lukaku. Si immola al 18′ su Mata.

D’Ambrosio: 6,5 ha un brutto cliente dal suo lato, Cucurella lo mette in difficoltà, ma l’esterno nerazzurro cresce col passare dei minuti. Dall’84’ Biraghi s.v

Barella: 7 sembra lui il vero top player del centrocampo nerazzurro, se non altro il più completo.

Brozovic: 6 sembra trovare un po’ di difficoltà a dialogare con i compagni, sbaglia qualche pallone di troppo, anche a causa del pressing avversario. Dall’81’ Eriksen: 7 gli bastano due minuti per timbrare il cartellino, può essere la rete che lo rilancerà in questo finale di stagione?

Gagliardini: 5,5 impacciato, macchinoso, le qualità tecniche non sono la sua caratteristica preponderante, ma gli errori banali a centrocampo sono stati un numero eccessivo.

Young: 5,5 un fantasma per quasi tutta la partita, almeno non fa danni.

Lautaro: 6,5 preso costantemente di mira dai difensori spagnoli, Soria gli nega la gioia del gol in due occasioni. Dal 70′ Sanchez: 6 fa girare bene la palla, ma fallisce una ghiotta occasione che avrebbe potuto chiudere prima il discorso qualificazione.

Lukaku: 7 il suo poter fisico è disarmante, il gol del vantaggio ne è l’emblema, 30° rete nerazzurra in stagione, mica male!

Conte: 7 contro un avversario non proprio irresistibile ha bisogno di mezz’ora per trovargli le misure, da premiare la scelta di inserire Eriksen a 10 minuti dal termine.

Le dichiarazioni del tecnico dell’Inter: “Serata estremamente positiva. Sono contento soprattutto per i miei calciatori che vogliono andare avanti nella competizione. La squadra sta diventando tosta, vedo tutti i ragazzi coinvolti. L’operazione Sanchez è stata un’ottima operazione, ce la siamo meritata”.

FOTO: Diretta.it

Marco Fabio Ceccatelli