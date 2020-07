Inter-Fiorentina 0-0, i nerazzurri scivolano al terzo posto – Analisi e pagelle

Nessun gol a San Siro, per la Beneamata due pali con Lukaku e Sanchez. Con questo pareggio la Juventus, se vincerà a Udine giovedì, sarà matematicamente campione d’Italia. Conte: ”Sfortunati, meritavamo di più”

Nessun gol e poche emozioni tra Inter e Fiorentina. Uno 0-0 che rispecchia le ormai nulle ambizioni delle due squadre: nerazzurri probabilmente con la testa già all’Europa League, viola tranquilli dopo aver ottenuto la salvezza.

Conte lascia a riposo Skriniar, Brozovic e Lautaro Martinez, Iachini rinuncia a Chiesa affidandosi al tandem Ribery-Cutrone. Avvio tutto nerazzurro che però devono fare i conti con Terracciano versione Superman: il portiere viola ripaga la fiducia di Iachini con due grandi parate su Lukaku e Barella. Quando invece non può nulla, deve ringraziare il palo che respinge un colpo di testa a botta sicura del gigante belga. A metà tempo tegola per Conte: de Vrij chiede il cambio per un problema al ginocchio, al suo posto Ranocchia. Nella ripresa, dopo un gol annullato a Candreva, arriva il secondo legno della serata: Lukaku si trasforma in uomo assist per Sanchez, il cui tiro però viene deviato da Terracciano sul palo. Handanovic, 475 presenze in A (raggiunto Facchetti), non vuole però essere da meno ed evita il colpaccio toscano con una grande parata su Lirola. Nel finale debole colpo di testa di Lautaro, il punteggio non si sblocca. Vincono dunque i portieri, per un pareggio che fa scivolare la Beneamata al terzo posto e che permetterà alla Juventus, in caso di vittoria a Udine, di festeggiare matematicamente il nono scudetto consecutivo.

Commento

Già dalle parole di Conte alla vigilia, che aveva parlato soprattutto del prossimo campionato e che aveva annunciato il turnover, si era capito che ormai l’Inter ha la testa proiettata all’Europa League. Ci si è messa la sfortuna con due legni, però in zona offensiva di poteva fare qualcosa in più. Buonissimo punto per la Fiorentina che conferma così il suo momento positivo (arrivato comunque troppo tardi). Basterà a Iachini per la conferma?

Conte: ”Sfortunati, meritavamo di più”

”Buona partita da parte nostra, con la giusta intensità e buone trame di gioco. Non siamo stati fortunati con i due pali, ma poco da dire ai ragazzi. Meritavamo qualcosa di più”. Messaggio chiaro sul futuro: ”Il secondo è il primo dei perdenti, non mi accontento di questa posizione”. Difesa su Lautaro: ”Non credo sia distratto dal mercato. Non dimentichiamoci che ha 22 anni, l’anno scorso non giocava sempre, non è un giocatore affermato, nella sua crescita è normale che abbia momenti positivi e altri negativi. Noi siamo contenti di lui”.

Pagelle Inter

Handanovic 6,5: raggiunge Facchetti come presenze in A con una grande parata su Lirola.

D’Ambrosio 6: partita senza sbavature, deve arrendersi per un colpo fortuito (Bastoni 6: copre bene nel finale).

de Vrij 6: la sua partita dura appena 23 minuti per un problema al ginocchio (Ranocchia 6: risponde presente al momento di necessità).

Godin 6,5: partita tranquilla, giocata con grande esperienza.

Candreva 6: solito turbo sulla destra (Moses 6: positivo il suo contributo nel finale).

Gagliardini 6: senza infamia e senza lode. (Brozovic s.v)

Barella 6,5: imprescindibile, sfiora il gol nel primo tempo.

Young 5,5: a volte impreciso e distratto.

Eriksen 6: voto di incoraggiamento, suo l’assist per il palo di Lukaku. Si vede meno nella ripresa.

Lukaku 6,5: il più vicino a sbloccare la partita, l’infortunio è alle spalle.

Sanchez 6: il legno gli nega la rete, accusa stanchezza nel finale (Lautaro Martinez 6: entra troppo tardi per incidere).

Conte 6: sembra già concentrato sull’Europa League e sulla prossima stagione, però vincere aiuta a vincere…

Francesco Carci