Inter, ecco Bellanova! Skriniar quasi ai saluti

Oggi visite e firma per l’esterno proveniente dal Cagliari, per lo slovacco, invece, pronto l’affondo decisivo del PSG che sbloccherà le ultime mosse del mercato nerazzurro

L’Inter mette altro fieno in cascina. Il progetto di Marotta, ovvero quello di consegnare la squadra pronta a Inzaghi prima del ritiro, è quasi compiuto. Oggi verrà ufficializzato il quinto colpo dei nerazzurri. Raoul Bellanova, infatti, effettuerà le visite e poi apporrà la sua firma al contratto. L’accordo con il Cagliari è stato trovato già da diversi giorni in un’operazione da 10 milioni circa tra prestito e riscatto. Ora, però, è il momento di cedere. La manovra più dolorosa per i tifosi interisti sarà quella che vede coinvolto Milan Skriniar. Il PSG sta per recapitare all’Inter un’offerta congrua, ovvero coprendo la richiesta della dirigenza di 70 milioni cash per il cartellino dello slovacco. La chiusura dell’affare, poi, darà il via alle ultime mosse della Beneamata con i colpi Bremer e, forse, Milenkovic in difesa. Altra operazione in via di definizione sembra essere quella tra Vidal e il Flamengo. Si attendono invece novità sul fronte offensivo con Sanchez pronto a partire appena arriverà una destinazione soddisfacente. Quest’ultima fattispecie ha uno spettatore molto interessato, Paulo Dybala.

Glauco Dusso