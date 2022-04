Inter e Napoli, le rimonte subite non sono casuali

Le due compagini sono quelle che hanno perso più punti da situazioni di vantaggio in questo campionato

La rimonta subita ieri dall’Inter per mano del Bologna che potrebbe costare carissima per l’assegnazione dello scudetto non è casuale, o almeno non legata solamente al clamoroso errore di Radu. I nerazzurri sono infatti con il Napoli le due squadre che hanno perso più punti quando erano in vantaggio in questo campionato, ben 13. Numero enorme se si pensa a quanto è in equilibrio questo campionato ed a quanto anche pochissimi punti farebbero la differenza, non solo per l’Inter ma anche per il Napoli che nelle ultime settimane si è buttato via. I partenopei si sono esclusi da soli dalla lotta per il titolo, facendosi riprendere prima dalla Roma nel recupero e poi addirittura superare dall’Empoli negli ultimi dieci minuti quando le reti di vantaggio erano due.

Fonte foto: zazoom.it

Alessandro Fornetti