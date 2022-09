Inter e Napoli grattacapi offensivi: Lukaku vola in Belgio, Osimhen potrebbe saltare il Liverpool

Le due squadre impegnate mercoledì in Champions League alle prese con i malanni dei propri attaccanti, i nerazzurri erano già preparati a fare a meno del belga, gli azzurri ora tremano per il nigeriano

I primi impegni europei si avvicinano, Inter e Napoli si trovano alle prese con dilemmi per quanto riguarda la fase offensiva. L’Inter contro il Bayern Monaco sarà sicuramente senza Romelu Lukaku. Il centravanti ha già saltato i match di campionato contro Cremonese e Milan per una distrazione muscolare alla coscia sinistra. Oggi è volato in Belgio per un consulto con lo staff della sua nazionale e cercare di stringere i tempi per il ritorno in campo. Le speranze di rivederlo girano intorno alla sosta per le nazionali: le più ottimistiche sono quelle di tornare prima, altrimenti appuntamento al rientro.

Chi invece si preoccupa è il Napoli. Stamattina gli esami effettuati da Osimhen hanno evidenziato un risentimento muscolare. L’allarme scattato ha messo il giocatore a rischio per il Liverpool e, qualora non dovesse farcela, anche per la gara di campionato di sabato con lo Spezia. Un problema in più vista anche l’uscita prematura dall’Olimpico di Lozano, colpito al volto nello scontro con Marusic nel primo tempo di Lazio-Napoli. Gli accertamenti a cui si è sottoposta la punta messicana hanno comunque dato esito negativo. Nelle prossime ore si saprà sicuramente di più.

Glauco Dusso