Inter e Milan, duello infuocato in vetta alla classifica

Tempo di lettura 3 minuti

Le due compagini milanesi sono appaiate al primo posto e la sfida sembra destinata a durare a lungo

Inter e Milan sono certamente le squadre che hanno convinto di più in queste prime giornate di campionato, non a caso infatti guardano tutte dall’alto dei loro 18 punti in classifica, ottenuti vincendo sei match e perdendone uno. A Milano sono intenzionati a darsi battaglia per riprendere lo scettro di campione d’Italia, ora in mano al Napoli. Le premesse di un duello infuocato di settimana in settimana ci sono tutte; le due rose sono forti e complete, l’Inter ha individualità migliori ma il Milan è pieno di entusiasmo portato dai nuovi calciatori, già tutti integrati benissimo da Pioli. Entrambe hanno la Champions League che potrebbe distrarle dal campionato e far risalire squadre come la Juventus che gioca un incontro a settimana, o come il Napoli che pur avendo l’impegno in Champions farà di tutto per non abdicare dal trono dopo un anno.

L’Inter di Inzaghi è la favorita numero uno per il titolo, avendo già battuto i cugini nettamente, tuttavia la sconfitta in casa contro il Sassuolo ha fatto capire che nessuna è imbattibile ed il Milan ha subito ripreso a macinare vittorie ed a convincere sotto il punto di vista del gioco. I rossoneri sono stati bravi ad attutire immediatamente la batosta del derby e proseguire nel loro cammino; le vittorie contro Cagliari e Lazio hanno ridato fiducia e consapevolezza ed hanno fatto scoprire a Pioli due elementi in particolare: Adli, che ha disputato due ottimi match giocando da regista, e Okafor, a segno in entrambi i match con gol semplici ma che dimostrano che può essere un ottimo rimpiazzo per Giroud. Di contro i nerazzurri dopo lo stop inaspettato contro il Sassuolo hanno ripreso immediatamente a correre con il poker di uno scatenato Lautaro Martinez contro la Salernitana; la squadra è solida e crea molte occasioni, tuttavia al momento è abbastanza corta davanti potendo contare solo su tre calciatori e non potendo optare per un turnover più ragionato.

Questo duello tra le milanesi è sicuramente destinato a durare per molto tempo in questo campionato, con l’ultima giornata prima della sosta in cui ci sarà: Inter-Bologna e Genoa-Milan, due compagini sicuramente insidiose ed in forma. Alla lunga le individualità dei nerazzurri potrebbero fare la differenza, ma i rossoneri dovranno essere bravi a sfruttare ogni occasione sperando in qualche passo falso che i cugini potrebbero commettere. Nonostante al momento siano appaiate in classifica con le altre già distanti quattro punti, entrambe non devono pensare che sarà una lotta a due in questo campionato; Juventus e Napoli sono i pericoli principali ed i club di Milano dovranno cercare di guadagnare ulteriore terreno su due formazioni che daranno tutto per infastidirle.

Fonte foto: tuttointer24.it

Alessandro Fornetti