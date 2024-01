Inter, è fatta per Taremi

Tempo di lettura meno di un minuto

L’attaccante iraniano sarà un calciatore dell’Inter a partire dal primo luglio

L’Inter ha finalmente trovato l’accordo per Medhi Taremi, attaccante del Porto a lungo corteggiato in più finestre di mercato. Taremi arriverà a parametro zero e sarà un giocatore nerazzurro a partire dalla prossima estate diventando il primo calciatore iraniano della storia dell’Inter. Per lui pronto un biennale con opzione per il terzo anno da tre milioni di euro netti a stagione ed un ruolo importante nella squadra. Taremi inoltre non occuperà nessuno slot extracomunitario in quanto in Portogallo si può ottenere il passaporto comunitario al quinto anno di fila nel campionato.

Fonte foto: goal.com

Alessandro Fornetti