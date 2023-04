Inter dov’è finito il gol? Attacco sterile nel periodo più delicato

La sconfitta di sabato con la Fiorentina ha lasciato perplessità su tutti i fronti, la principale è sul reparto avanzato inadeguato e a secco anche con i viola

L’Inter inizia il mese più delicato nel peggior modo possibile. La decima sconfitta in campionato mostra una squadra senza mordente e soprattutto ancora una volta senza gol. Lukaku, Lautaro e compagni sembrano entrati in un vortice negativo apparentemente senza uscita. Nelle ultime sei partite (Bologna, Lecce, Spezia, Porto, Juventus, Fiorentina) i ragazzi di Inzaghi sono andati a segno solo 3 volte di cui una su calcio di rigore. Non segnano su azione dal match con il Lecce. Per ben 4 gare su 6 gli avanti nerazzurri sono rimasti a secco. Con la Fiorentina la terza sconfitta consecutiva in campionato e terza partita di seguito senza segnare. Ora arriva la coppa Italia, di nuovo il campionato e martedì prossimo il Benfica. Se Inzaghi non troverà una soluzione e i giocatori non si daranno una svegliata potrebbero esserci conseguenze clamorose. Domani Juventus-Inter, altro match da non sbagliare.

Glauco Dusso