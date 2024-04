Inter, de Vrij in gruppo verso il Cagliari

Tempo di lettura meno di un minuto

L’olandese sarà a disposizione di mister Inzaghi nella gara casalinga di domenica

Buona notizia per l’Inter: Stefan de Vrij ha recuperato dal suo infortunio e sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida di domenica al Cagliari. L’olandese, fermo dalla sosta per le nazionali per un risentimento muscolare, ha svolto la sessione odierna di allenamento con il resto dei compagni e si candida per una maglia da titolare vista la squalifica di Pavard.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina