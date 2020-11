Inter, così non ha Sensi!

I tormenti della mediana nerazzurra iniziati più di un anno fa quando il giocatore che aveva sparigliato le carte ha di fatto finito di giocare con le sue condizioni che diventano un mistero

Ci risiamo. Sembra quasi un film già visto e invece il percorso attuale di Stefano Sensi somiglia tremendamente a quello della passata stagione, a sottolineare come ci sia qualcosa da chiarire sulla sua tenuta fisica. Arrivato in sordina come punto interrogativo aveva subito messo tutti d’accordo sia nel precampionato che nella prima parte del torneo nostrano e in Champions League. Il centrocampista tascabile di Antonio Conte diventò in poco tempo il grimaldello per le difese avversarie, la chiave di volta del gioco interista. Il maledetto Inter-Juventus (6 ottobre 2019) non solo costò la prima sconfitta in campionato ma anche praticamente la fine del campionato di Sensi. Tutto ciò arrivò come una sentenza. Sembrava una cosa da poco e invece i muscoli di seta del numero dodici non gli fecero mettere più piede in campo, salvo per pochi minuti.

Da quell’episodio in poi il centrocampo dell’Inter è entrato in un vortice di interrogativi e prove che spesso si sono dimostrate vane. Problemi che affliggono la squadra anche quest’anno che manca di quel raccordo tra mediana e attacco che spacca le partite. Guai a chiamarlo trequartista, le coronarie di Antonio Conte potrebbero vacillare.

Correre ai ripari. A gennaio 2020 si provò a mettere una pezza. Il mister nerazzurro premeva per avere subito Arturo Vidal, troppo esosa la cifra richiesta per il cileno e quindi la dirigenza preferì virare sull’occasione a prezzo di saldo Eriksen. A quanto pare, però, l’operazione non avrebbe avuto i favori di Conte che dovette fare buon viso a cattiva sorte e accogliere il danese. Si vide subito che il feeling tra l’allenatore e l’ex Tottenham non era dei migliori. Troppo compassato e poco mobile il numero ventiquattro per la manovra del tecnico

La ripartenza. L’attuale stagione, figlia delle fatiche di fine agosto in Europa League, era iniziata sotto i migliori auspici: il rientro di Sensi, l’acquisto di Vidal, la permanenza dello stesso Eriksen e Nainggolan, oltre a Barella, Brozovic, Gagliardini e Vecino. I nuvoloni neri, però, erano dietro l’angolo. Sensi dopo il rosso a Roma con la Lazio ha riaccusato fastidi muscolari che tutt’ora lo tormentano. Eriksen è sempre un pesce fuor d’acqua, Nainggolan sembra fuori dal progetto con vista Cagliari a gennaio. Gagliardini è rientrato da poco dal covid, Vecino è ancora fuori. Barella, Brozovic e Vidal chiamati agli straordinari in una stagione senza preparazione.

Il centrocampo continua ad arrancare, le avversarie dell’Inter non trovano grande resistenza e i gol subiti fioccano. La squadra sembra aver smarrito quel sacro fuoco che la animava lo scorso anno ma soprattutto manca una guida tecnica in mezzo al campo. Sensi aveva indicato la via ma la sua fragilità lo ha tradito. Eriksen i mezzi li avrebbe, ma il carattere freddo e il suo ritmo non proprio “contiano” lo mettono ai margini e forse con le valigie pronte nel mercato invernale. In quanto al tanto desiderato Vidal ancora non è riuscito a dare quella scintilla che serve.

Quale soluzione. Iniziano a uscire nomi per quanto riguarda le trattative post vacanze natalizie. Se le condizioni del centrocampo nerazzurro e soprattutto di Sensi non dovessero migliorare bisognerà sicuramente intervenire. L’identikit del centrocampista ideale che incarna i voleri di Antonio Conte sembra essere solo uno: Rodrigo de Paul. Già vicino all’Inter in passato potrebbe essere arrivato il momento di convolare a giuste nozze tra la società nerazzurra e l’argentino dell’Udinese. Corsa, grinta e tecnica, chi meglio di lui per trascinare l’Inter fuori dalla tormenta di questo periodo nero.

Glauco Dusso