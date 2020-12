Inter, Conte ha fatto il massimo per non uscire dalla Champions…

A ormai quasi sette giorni di distanza dall’amara eliminazione, un pressante dilemma si aggira attorno al famoso piano B del tecnico nerazzurro

A quasi una settimana di distanza dal quasi fallimento europeo più grande nella storia dell’Inter, con l’eliminazione da tutte le competizioni Uefa a dicembre, visto l’ultimo posto nel proprio girone di Champions League, è pensabile fare qualche ragionamento sulle cause che hanno portato alla debacle nerazzurra.

Piano B e dubbi

Riascoltando le ormai famose parole di Conte nel post match di Inter-Shakthar Donetsk (“Ho un piano B ma non lo dico a nessuno in caso me lo rubino“) e vedendo l’Inter, uscire vittoriosa contro il Cagliari domenica scorsa dopo una rimonta da 0-1 a 3-1 con tanto di piano B in bella mostra, c’è da chiedersi: ma Conte ha voluto uscire deliberatamente dalla Champions? O meglio, il tecnico leccese ha fatto tutto il possibile affinché l’Inter battesse lo Shakthar?

Il tanto discusso e osannato piano B di Conte è stato, infatti, rimesso in auge durante la gara contro i sardi. Fuori Bastoni dentro Lautaro e nerazzurri che rimontano e chiudono il match con il 4-3-3. In una situazione di grandissima difficoltà, Conte infatti sceglie di mettere tutto il parco attaccanti dentro per rimontare il Cagliari e portare a casa tre punti fondamentali per la corsa al titolo.

Due pesi due misure

Proprio quest’ultimo termine, ovvero “TITOLO” ci rimanda ai due interrogativi citati in precedenza. L’obiettivo dichiarato implicitamente da Conte e oggetto di grande tensione durante il famoso summit di Villa Bellini in estate, ha avuto probabilmente un certo peso nel decretare l’uscita dalla Champions dell’Inter., anche il verbo “RIMESSO” viene usato per far intendere come il piano B di Conte, ossia il cambio di modulo da 3-5-2 a 4-3-3, sia stato già utilizzato dal tecnico nerazzurro durante un’altra gara di rimonta dall’Inter, ovvero quella contro la Fiorentina all’esordio in campionato. Ebbene si, in campionato…

Piano B, mai, invece, espresso durante le gare di Champions League: né all’esordio contro il Borussia Monchengladbach (2-2 con pari finale di Lukaku) né mercoledì scorso quando contava più di ogni altra cosa. La Serie A e nello specifico Fiorentina e Cagliari hanno avuto per Conte un peso notevolmente diverso rispetto alla Champions League e in particolare, a Monchengldbach e soprattutto Shakthar Donetsk.

Sarà dunque stata una coincidenza o per l’allenatore nerazzurro la Serie A conta più del prestigio europeo?

Fonti foto: Repubblica; Inter.it (x2); Virgilio.it

Sandro Caramazza