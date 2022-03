Inter con un occhio al futuro: Sanchez verso l’addio

I mugugni per lo scarso utilizzo stanno portando il cileno alla decisione definitiva di salutare Milano al termine della stagione, per lui prende quota il ritorno al passato in Argentina

Quando due necessità si incontrano e facile che le decisioni siano drastiche. Alexis Sanchez vuole giocare di più, questo ormai non è più un mistero. Tra post criptici sui social e dichiarazioni perentorie l’attaccante cileno ha già fatto sapere i suoi voleri. L’Inter, invece, che deve rinverdire e rinnovare il suo pacchetto avanzato sembra poter fare a meno dei malumori del suo fantasista 33enne, nonostante sia ancora in grado di cambiare le partite quando vuole. La soluzione più probabile sembra essere la separazione al termine del campionato e la cosa piano piano si sta concretizzando. La destinazione più quotata in questo momento pare essere il ritorno in Argentina al River Plate, proprio il club che lo lanciò nel grande calcio quando si trasferì all’Udinese. Ancora due mesi di serie A e si saprà il suo destino, d’altronde un leone in gabbia non può starci a lungo.

Glauco Dusso