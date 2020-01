Inter, che fasce toste!

In attesa di novità su Eriksen manca solo l’ufficialità per l’arrivo di Victor Moses, altro rinforzo per le corsie laterali dopo l’acquisto di Ashley Young

Il pareggio di Lecce ha lasciato l’amaro in bocca a tutto l’ambiente interista. Il calciomercato è ancora aperto e la dirigenza sta operando per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Le prime basi sono state gettate soprattutto sulle fasce, carenti agli occhi di tutti. Sulla destra Candreva predica nel deserto vista la poca resa di Valentino Lazaro, quest’ultimo dato in partenza. Sull’out mancino Biraghi sta facendo gli straordinari vista la continua assenza di Asamoah che piano piano sta rientrando perlomeno tra i convocati. D’Ambrosio, invece, è ancora acciaccato.

Allora ecco i rinforzi tanto attesi. Dopo l’ufficialità dell’arrivo dal Manchester United di Young ecco Moses, autentico pupillo di Conte che lo reinventò esterno di centrocacampo nella sua esperienza al Chelsea. Il nigeriano ha sostenuto le visite mediche e si attende l’ufficialità del suo ingaggio. Coperta, così, la falla formatasi dopo l’esito negativo della trattativa che vedeva coinvolti Leonardo Spinazzola e Matteo Politano. La squalifica di Candreva per il prossimo turno metterebbe in preallarme già i due giocatori provenienti dalla Premier League. Il lunch match di domenica a San Siro con il Cagliari potrebbe essere lo scenario per l’esordio di almeno uno di loro.

Non si fermano alle fasce le trattative nerazzurre che ora aspettano la fumata bianca da Londra per poter finalmente annunciare l’arrivo di Christian Eriksen dal Tottenham. Josè Mourinho continua a lanciare messaggi di conflitto ma sembra che le parti siano molto vicine. Altro giocatore in attesa di segnali è Olivier Giroud ormai promesso sposo della Beneamata, forse si attende la partenza di una punta.

Per quanto riguarda le uscite sempre più probabile, come confermato da Ausilio, la partenza di Politano al quale l’Inter sta cercando la situazione più consona alle aspettative dell’attaccante. Napoli e Roma sembrano le destinazioni papabili per l’ex Sassuolo, nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più. Un’altra pedina in attesa di collocazione pare essere Vecino che nelle ultime settimane è uscito dai radar di Antonio Conte pronto a privarsi dell’uruguagio. In caso di partenza del centrocampista pronta un’altra entrata sulla mediana, insistente in questo caso il nome di De Paul.

