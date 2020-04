Inter, c’è il sogno Messi. L’agente di Lautaro: ”Resta a Milano”

Dalle parole dell’ex presidente Moratti alle prime indiscrezioni dall’Argentina: Suning lavora al colpo dell’anno. Intanto Beto Yaque’ blinda Martinez: “Fanno piacere le voci del Barça, ma ha un contratto di 5 anni”

MILANO – “Suning proverà a prendere Messi” disse qualche giorno fa Massimo Moratti (salvo poi precisare come quella frase fosse soltanto ”un sogno di un tifoso”). Fatto sta che la suggestione di vedere la ‘Pulce’ con la casacca dell’Inter sta piano piano prendendo corpo. Non a caso, dall’Argentina, l’emittente televisiva ‘TNT’ Sports’ ha sganciato la bomba parlando di ”trattativa avviata”.

Bastano veramente poche frasi per far sognare i tifosi, soprattutto in questo periodo. Sempre dal Sud America si parla di un’offerta del Newell’s per far riportare in patria il campione del Barcellona, ma si fa anche riferimento alle frasi di Moratti (”tutte vere”) e soprattutto alla volontà del gruppo Suning di portare a San Siro il sei volte Pallone d’oro. D’altronde sarebbe la migliore risposta, due anni dopo, all’acquisto della Juventus di Cristiano Ronaldo. I due fuoriclasse avrebbero così l’occasione di tornare sullo stesso “ring”, quello della Serie A, per dar seguito al botta e risposta durato quasi un decennio nella Liga spagnola. E a quel punto il campionato italiano tornerebbe davvero ai fasti di fine anni ’90, inizio 2000.

Tornando con i piedi per terra, quella di Messi resta comunque una suggestione. Più concreti invece i rumors che, quasi quotidianamente, vedono Lautaro Martinez con la valigia in mano, destinazione Barcellona. Il “Toro” d’altronde è stato più volte elogiato dallo stesso Messi. Eppure non è poi così detto che i due possano far coppia con la maglia blaugrana. L’agente dell’attaccante nerazzurro, Beto Yaque’, ha infatti spento le voci di un possibile addio del suo assistito: “E’ concentrato solo sull’Inter. Sicuramente gli attestati di stima del miglior giocatore del mondo sono molto importanti e gratificanti per lui. In Nazionale ha un buon rapporto con Leo così come con tutti gli altri compagni. Lautaro ha però 5 anni di contratto con l’Inter, tutto il resto sono indiscrezioni di stampa”. Poi un aneddoto: Martinez a 18 anni rifiutò il Real Madrid: “Tutto vero, voleva vincere con il Racing”. Il manager del Toro chiude con un paragone: “Lautaro ha qualcosa del Kun Aguero e di Luis Suarez, ma in realtà ha tutto e per questo è un attaccante diverso dagli altri”. Messi-Lukaku-Martinez: i tifosi interisti sognano ad occhi aperti.

Francesco Carci