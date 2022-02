Inter, casting centrocampo per il Liverpool (con rimpianto)

Già ieri sera in Coppa Italia le novità che sanno di prova per l’Europa ma la domanda che si fanno i tifosi nerazzurri è il perché della cessione a gennaio di Stefano Sensi

L’assenza di Nicolò Barella negli ottavi di Champions League agita i sonni dei tifosi nerazzurri. Il discorso allarga l’orizzonte sul calciomercato invernale interista che si è impreziosito del colpo Gosens e della toppa Caicedo, ma che forse proprio sulla mediana ha lasciato un po’ a desiderare. Numericamente ci siamo ma qualitativamente i più storcono il naso. Se sul livello dei tre titolari nessuno può mettere bocca, la paura di un raffreddore per quest’ultimi fa venire le traveggole ai sostenitori della Beneamata. L’impressione che Vidal, Gagliardini e Vecino non diano garanzie sufficienti sembra essere opinione comune. Mister Inzaghi, però, è pienamente convinto della sua rosa e se lo è lui i tifosi possono dormire tranquilli.

Le perplessità nascono soprattutto per le operazioni in uscita. Oltre all’acerbo Satriano ha salutato uno Stefano Sensi parso recuperato nell’ottavo di Coppa Italia ma partito ugualmente alla volta di Genova. Il richiamo della nazionale e la titolarità assicurata dalla Sampdoria sono state condizioni troppo forti per lui. Domenica nella prima uscita è parso rigenerato andando anche a segno. Ora però l’Inter sembra rimpiangerlo, proprio adesso che un cambio come lui, centrocampista di livello assoluto quando in forma, sarebbe stato l’ideale. Soprattutto nel derby perso dove proprio i cambi sono stati additati come inizio della fine. L’idea di andare a giocare e ritrovarsi è legittima però la casella lasciata dal mediano tascabile andava riempita, visto anche il tour de force di questi giorni. Ad esempio l’arrivo di Frattesi, che sembra vicinissimo per la prossima estate, probabilmente poteva essere anticipato.

Il punto ora è capire chi potrà sostituire Barella in Champions nella delicata sfida con il Liverpool. Ieri sera nella vittoriosa serata di Coppa con la Roma è stato Vidal a chiudere il terzetto di centrocampo e la prova del cileno è stata sufficiente. Forse sarà proprio lui a sfidare Klopp e i suoi vista anche l’esperienza del cileno in gare del genere. Da non sottovalutare Gagliardini che spesso Inzaghi ha rispolverato a sorpresa, come con la Lazio per mettere la museruola a Milinkovic-Savic. Più indietro nelle gerarchie la candidatura di Vecino.

Non solo centrocampo. Dopo ieri sera anche la difesa è in allarme. Non si sa ancora l’entità dell’infortunio ma pare che Alessandro Bastoni sia a rischio per gli ottavi di Champions League, quantomeno di andata. Ecco un altro casting all’orizzonte, con Dimarco e D’Ambrosio pronti ad affilare le armi contro Salah e compagni.

Nel frattempo quello che conta, per la tifoseria, è aver ritrovato la vittoria dopo un’altra partita giocata bene e questa volta portata a casa. Il derby con il Milan rischiava di lasciare scorie ma i nerazzurri hanno risposto immediatamente. I dubbi sulla mediana rimangono e tra sette giorni arriva il Liverpool, Simone Inzaghi sarà pronto e con le idee chiare, su questo non ci sono dubbi.

Glauco Dusso