Inter: Carlos Augusto ed Arnautović indisponibili per la partita contro l’Atletico Madrid

Entrambi out per la sfida con i Colchoneros. Il brasiliano dovrebbe tornare a disposizione già per la gara contro il Napoli, mentre l’austriaco starà fuori alcune settimane

Gli esami strumentali ai quali si sono sottoposti i due calciatori, usciti per infortunio durante la gara contro il Bologna, hanno dato discrete notizie per Carlos Augusto decretando un’elongazione muscolare al soleo della gamba destra che lo vedrà fermo probabilmente soltanto per la gara di Champions; mentre un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra per Marko Arnautović, lo costringerà ad uno stop di qualche settimana, con la possibilità di rivederlo in campo probabilmente dopo la sosta. Previste comunque ulteriori valutazioni nei prossimi giorni.

Fonte foto: eurosport.it

Luigi A. Cerbara