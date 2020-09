Inter, buona la prima: ottovolante di emozioni contro la Fiorentina – analisi e pagelle

Debutto vincente di Conte contro i viola, gara semplicemente entusiasmante con la classe immensa di Ribery

Debutto silenzioso per i nerazzurri al Meazza, 1000 spettatori e il commosso minuto di raccoglimento per l’arbitro Daniele De Santis, assassinato a Lecce.

Atmosfera che ha del soporifero per i difensori nerazzurri, che rimangono negli spogliatoi e vengono subito castigati da Kouamè: Biraghi crossa, Eriksen e Bastoni fuori posizione, Kolarov perde il duello aereo e Bonaventura serve un cioccolatino che l’ex Genoa deve solo spingere dentro. Di nuovo, Biraghi poco dopo può raddoppiare ma calcia malamente dopo l’ennesimo torello viola, poi Perisic e Brozovic danno le prime avvisaglie di reazione.

La Fiorentina tuttavia sfrutta i buchi sulle fasce e affonda ripetutamente: Ribery serve Kouamè, Handanovic legge alla grande l’azione e chiude. Azione da moviola al 17’. Lautaro imbeccato alla grande da Lukaku cade a terra in area dopo il contrasto con Caceres. Calvarese prima indica il dischetto, poi arriva il Var che nega ai nerazzurri il rigore. Al 23’ Milenkovic può affondare l’Inter colpendo di testa da zero metri, palla troppo alta. Quasi dieci minuti di nulla, poi Kouamè scappa di nuovo da Bastoni, e di nuovo Handanovic copre lo specchio.

Al 46’, per la dura legge del calcio, arriva il pareggio interista nel miglior momento dei viola: i grigliati perdono palla, discesa lunga di Barella che appoggia a Lautaro: perfetto il suo destro all’angolino che chiude in parità il primo tempo.

Ripresa in cui si parte praticamente dal 2-1 interista: Lautaro Martinez riceve a sinistra, fa a sportellate con Amrabat, cade ma si libera del marcatore, appoggia al centro dove Ceccherini se la butta dentro.

Ultimo vero lampo dei nerazzurri, ma poi è solo Fiorentina: anzi, solo Ribery. L’immensa classe del 37enne francese è un compendio di velocità, tecnica e superba visione di gioco.

Prima arriva il 2-2, con Castrovilli che imbocca l’ex Bayern, si fa 60 metri di campo e poi puntuale arriva all’appuntamento col tap-in vincente.Il 3-2 è una fantastica lettura dello stesso Ribery che taglia in due la difesa nerazzurra e serve Chiesa: scavetto delizioso e Handanovic di nuovo battuto. Vlahovic successivamente spreca malamente il colpo del ko.

Conte mette giù l’artiglieria pesante, entrano Sensi, Hakimi, Nainggolan, Vidal e Sanchez. Prima ancora Barella fa decollare Dragowski, e il forcing interista si traduce nel favoloso ultimo quarto d’ora di gara: Dragowski para quasi tutto su Lukaku mettendoci anche l’alluce quando serve, ma nulla può sullo stesso belga imbeccato alla grande da Hakimi. Qualche incertezza del portiere polacco, infine, sul 4-3 che chiude una partita meravigliosa per gli amanti del calcio. D’Ambrosio svetta da posizione defilata e incorna la rete che fissa il risultato e la fine di sorpassi e controsorpassi.



Inter a due volti, distratta per larghi tratti, ma implacabile (seppur sprecona) quando macina gioco. Tanta qualità per Conte, ma qualche buco di troppo in difesa.

Fiorentina che si arrende a una squadra affamatissima come quella nerazzurra, ma un monumentale Ribery da solo vale davvero il prezzo del biglietto.

Il tecnico nerazzurro Antonio Conte a fine gara: “”Grandi in attacco, ma serve equilibrio. Eriksen? Spero che si accenda la scintilla. Partite del genere fanno felici i tifosi e io devo imparare a godermi il percorso”.

HANDANOVIC 6,5 Incolpevole su primo gol, salva probabile secondo scegliendo alla grande il tempo dell’uscita su Kouamè per due volte

D’AMBROSIO 6 riscatta col gol decisivo una gara in cui viene puntualmente surclassato da Ribery

BASTONI 5 Male quando si perde kouamè al 41, meglio nel secondo tempo

KOLAROV 5,5 Perde duello aereo in occasione primo gol, cerca di rifarsi proponendosi in più occasioni

BARELLA 6 Errore di distrazione dopo l’1-0, prende il giallo per l’entrata su Ribery, ma è suo l’assist del momentaneo 1-1

(NAINGGOLAN) SV

BROZOVIC 6 Non incide su match, ma fa senza sbavature il suo compito

(VIDAL) 6,5 concorre ad aumentare la velocità della manovra nerazzurra

PERISIC 5,5 in ritardo sul cross di Young al 43′, al secondo tempo ha un’ottima palla ma la spreca calciando alto. Da rivedere

(SANCHEZ 6,5) scelta tattica che si rivela vincente nell’ultimo quarto d’ora

YOUNG 6 palloni giocati in quantità industriale, impossibile far meglio ma i compagni non riescono a concretizzare

(SENSI 6,5) velocità e grinta del ragazzo che mette convinzione alla manovra interista

ERIKSEN 6 Fuori posizione sul gol, molto possesso palla ma non incide come dovrebbe

(HAKIMI 6,5) intelligenza tattica che riluce nell’assist preciso che vale il 3-3 di Lukaku

LUKAKU 7 partita a due facce, un diesel che ingrana dopo la ripresa dopo un primo tempo più operaio e di altruismo. Poi, quando sfodera l’esuberanza fisica, non ce n’è più per nessuno. Suo il gol del 3-3

L.MARTINEZ 7,5 impressionante la velocità e la caparbietà dell’argentino, che trafigge Dragowski con un sublime destro a giro, poi induce all’errore Ceccherini dopo esser resistito ad Amrabat. Il migliore dei nerazzurri.

CONTE 6,5 con un materiale umano come il suo, forse l’Inter non dovrebbe soffrire così tanto, ma una difesa a volte incerta, nonchè un centrocampo viola in giornata di grazia guidato da Ribery e dal nastro ascente Castrovilli, rimandano alle prossime gare il giudizio sulla sua nuova Inter.

Fonte foto: fcinter908.it

Valerio Campagnoli